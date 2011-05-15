آتش سوزی چهار میلیارد ریال خسارت به منابع طبیعی قصرشیرین وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قصرشیرین، حسین پروین پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اطفا حریق قصرشیرین، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی این شهرستان و آغاز گرما و فصل برداشت محصولات کشاورزی توسط کشاورزان بر هماهنگی و استفاده از توانمندیهای دستگاههای اجرایی در حفظ و حراست از منابع طبیعی و پیشگیری ازهرگونه حریق احتمالی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی وقوع آتش سوزی در منابع طبیعی آتش زدن باقیمانده های کشاورزی توسط کشاورزان بعد از برداشت محصولات است که موجب وارد آمدن صدمات زیادی می شود.

پروین همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی برای آشنایی کشاورزان با صدمات آتش زدن پس چرهای کشاورزی و راههای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در مزارع و منابع طبیعی خبرداد.

وی اظهار داشت: سرانه جنگل در ایران به میزان دو متر مربع است که سرانه جهانی آن هشت متر مربع است و در 10 سال گذشته بیش از 10 هزار مورد آتش سوزی در سطح کشور رخ داده که بیشترین علت وقوع آن عامل انسانی بوده است، لذا می طلبد در این راستا با مدیریت صحیح از این گونه اتفاقات پیشگیری کنیم.

توجیه کشاورزان برای جلوگیری از آتش زدن پس چرها، اطلاع رسانی با شوراها و دهیاران و نصب پلاکارد در روستاها، اعزام نیروهای امدادی و تجهیزات و ادوات توسط شهرداری ، نیروهای نظامی و انتظامی ، راه و ترابری و جمعیت هلال احمر برای اطفا حریق، اطلاع رسانی توسط خطبا نمازجمعه از موارد مصوب در این جلسه بود.