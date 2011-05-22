حمید بابادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران بر خلاف سایر کشورها برای دریافت امواج ماهواره و مشاهده شبکه های ماهواره ای همچنان از دیش ماهواره استفاده می شود گفت: در کشورهای پیشرفته دیگر استفاده از دیش ماهواره معنایی ندارد زیرا آنها تمامی خواسته های ارتباطی خود را از طریق فیبر نوری برطرف می کنند.

وی افزود: سیستم "fiber2home" و "کیبل TV" جای ریسیور و دیشهای ماهواره را در کشورهای پیشرفته گرفته و دیگر این دایره های بزرگ نمای شهر را زشت نمی کنند.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای اظهار داشت: البته در ایران تمامی زیرساختها برای تحقق این تکنولوژی مهیاست و هم اکنون پروژه ای در دست اقدام است که تا 18 ماه دیگر عملیاتی شده و کابلهای فیبر نوری دارای سیستم" fiber2home " در زیرزمین تا جلوی درب خانه شهروندان کشیده می شود و هر ایرانی می تواند از طریق این تکنولوژی وارد دنیای مجازی شود.

بابادی نیا در مورد نحو کنترل شبکه های ماهواره ای توسط دولت و خانواده گفت: وقتی سیتم "fiber2home " جایگزین ریسور، دیش ماهواره، اینترنت، خط تلفن، آنتن تلویزیون و ... شود شهروندان با پهنای باند زیاد همزمان می توانند از اینترنت و شبکه های ماهواره ای استفاده کنند و دولت و تامین کنندگان بخش خصوصی در ازای ساخت و تولید برنامه های تلویزیونی از شهروندان آبونمان یا شارژ هر برنامه را دریافت می کنند به نوعی که خانواده می تواند به دولت یا مثلا صدا و سیما و یا شبکه خصوصی درخواست دهد که کدام برنامه و کدام شبکه را می خواهد مشاهده کند و کدام برنامه ها از شبکه برای او حذف شوند.

وی توضیح داد: این شیوه چندین ویژگی دارد اول اینکه خانواده با خیالی آسوده فرزند خود را در جلوی تلویزیون تنها می گذارد وهیچگونه دغدغه ای مبنی بر بی محتوا بودن یا غیر اخلاقی بودن برنامه های درحال پخش و یا سایتهای اینترنتی مخرب ندارد. دوم آنکه سازندگان برنامه ها و سریالهای تلویزیونی تلاش می کنند برای جذب مخاطب برنامه های بهتری بسازند زیرا تامین منابع مالی آنها منوط به پرداخت حق شارژ از سوی شهروندان و تماشاگران تلویزیون است. هر چند که شاید این حق شارژ و این تکنولوژی به مزاق خیلیها خوش نیاید ولی باید در مورد بعد فرهنگی این فنآوری تامل کرد. به عنوان مثال در تمامی کشورهای جهان خانواده هایی که فیلمها و برنامه های ایرانی را می شناسند می دانند که می توانند فرزندان خود را در کنار خود نگاه داشته و با آسودگی خاطر برنامه و فیلمهای ایرانی را مشاهده کنند زیرا در ایران فیلم غیراخلاقی تولید نمی شود.

بابادی نیا اظهار داشت: با ورود این تکنولوژی شهروندان با مشکل آلودگی هوا، ترافیک و از دست دادن زمان خداحافظی می کنند و به کارتهای اینترنت، adsl، آنتنهای تلویزیون، دیشهای ماهواره، ریسیور و فیلترشکنها می خندند.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: می توان از تکنولوژی همراه با مدیریت فرهنگی استفاده کرد. من کارشناس علوم اجتماعی یا آسیب شناس نیستم تا در مورد مضرات ماهواره و یا راههای مقابله با آن از طریق فرهنگسازی صحبت کنم ولی می توانم بگویم ما تکنولوژی را به خانه ها می آوریم مدیریت فرهنگی سالم بیاید و آن را کنترل و مدیریت کند.