بازگشایی بوستان ولایت/ رونمایی از جلد دوم دایرةالمعارف دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نشست خبری ویژه سوم خرداد که صبح امروز برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) و تقارن آن با سالگرد آزادسازی خرمشهر گفت: وحدت، همدلی، رهبری حکیمانه و نفس قدسی حضرت امام(ره)، فداکاری، خودباوری، توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار از جمله عوامل پیروزی ما در فتح خرمشهر بود.

وی از عملیات بیت المقدس به عنوان طولانی ترین عملیات دوران جنگ تحمیلی یاد کرد و افزود: عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر در تاریخ 10 اردیبهشت 61 آغاز شد و پس از 26 روز در تاریخ سوم خرداد در ساعت 11 این شهر پس از 557 روز از اشغال دشمن رهایی یافت و به دست رزمندگان اسلام آزاد شد.

آزادسازی خرمشهر؛ "اوج جهاد و افتخار ملی"

امیر بالار در ادامه به تشریح ویژه برنامه های سوم خرداد پرداخت و گفت: شعار محوری سال جهاد اقتصادی در روز مقاومت، ایثار و پیروزی(آزادسازی خرمشهر) "اوج جهاد و افتخار ملی" تعیین شده است که ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم سوم خرداد با مسئولیت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و عضویت مسئولان کشوری و لشکری تشکیل شده است.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزاری مراسم نثارگل و تجدید میثاق فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در مرقد مطهر امام(ره)، برپایی مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در سراسر کشور، عطرافشانی گلزار شهدا توسط بنیاد شهید و سخنرانی فرماندهان دوران دفاع مقدس قبل از خطبه های نماز جمعه سراسر کشور را از جمله ویژه برنامه های عمومی سوم خرداد اعلام کرد.

وی افزود: چاپ مقالات مرتبط با دفاع مقدس به دو زبان انگلیسی و عربی در روزنامه های خارجی زبان، توزیع مقالات، ویژه نامه ها، بروشور به زبانهای خارجی از سوی رایزنهای فرهنگی در خارج از کشور، طرح ویژه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" در سایت ساجد از مهمترین برنامه های ویژه فتح خرمشهر در بخش بین الملل است. همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت این روز علاوه بر انتشار آثار ثبت نشده از خاطرات آزادگان جنگ تحمیلی، دو کتاب "معجزه الهی" و "لایه های پنهان جنگ" را به نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج ارسال می کند.

رونمایی از 10 جلد کتاب پژوهشی دفاع مقدس/ آغاز ساخت یادمان سوم خرداد در استان خوزستان



امیر بالار رونمایی از 15 عنوان کتاب دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در بوستان ولایت، اهدای 50 عنوان کتاب دفاع مقدس به 200 کتابخانه مسجد جامع تهران را از جمله برنامه های بخش ادبیات و انتشارات اعلام کرد و افزود: بازگشایی بوستان ولایت، اجرای ویژه برنامه های هنری و فرهنگی با محویت سوم خرداد در 22 شب از سوم خرداد تا 12 رجب سالروز میلاد امام علی(ع) از جمله برنامه های ویژه شهرداری تهران در بزرگداشت فتح خرمشهر است.

وی افزود: در بخش هنری نیز تهیه و تولید تیزر و نماهنگ سراسری سوم خرداد، انتشار ویژه نامه پلاک8، تولید و پخش سه فیلم روایت خرمشهر و پخش دو فیلم مستند جدید را پیش بینی کرده ایم و در بخش برنامه های پژوهشی رونمایی از جلد دوم دایره المعارف دفاع مقدس و رونمایی از 10 جلد کتاب پژوهشی دفاع مقدس را خواهیم داشت.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از آغاز ساخت یادمان سوم خرداد در استان خوزستان و افتتاح مقبره شهدای گمنام در شهرک شجاعی نیروی هوایی ارتش در سوم خرداد خبر داد و گفت: برگزاری راهپیمای عمومی مردم در سراسر کشور به مناسبت سوم خرداد، برگزاری کوهپیمایی مردم تهران در 6 خرداد در ارتفاعات کلکچال به مناسبت سالگرد تدفین 8 شهید گمنام در این منطقه و تهیه و تولید نرم افزار" شهیدان سعید" ویژه 10 تن از شهدای شاخص نیروهای مسلح از جمله برنامه های بخش تبلیغی ستاد بزرگداشت سوم خرداد است.

برگزاری برنامه های ویژه فتح خرمشهر از سوی دستگاههای دولتی

همچنین بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت سوم خرداد ویژه برنامه هایی از سوی وزارتخانه ها و دیگر نهادهای لشکری و کشوری در سالروز فتح خرمشهر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مراسم "جشن بزرگ سوم خرداد" را با مسئولیت امور زنان ریاست جمهوری با حضور زنان در شهر خرمشهر و با هدف تجلیل از مادران و خانواده شهدای خرمشهر برگزار می کند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این روز افتتاخ و بهره برداری از چند پروژه مهم صنعتی دفاعی و برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری در شهرک های سازمانی، برپایی مراسم بزرگداشت سالگرد تدفین شهدای کلکچال را پیش بینی کرده است.

به گزارش مهر، رونمای از 8 جلد کتاب پیرامون نقش پشتیبانی و مهندسی جهاد در دوران دفاع مقدس و برپایی نمایشگاه عکس نقش جهاد در جنگ تحمیلی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی ویژه سوم خرداد اعلام شده است و همچنین وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان متولد سوم خرداد جوایزی اهدا خواهد کرد.

بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت سوم خرداد بنیاد شهید و امور ایثارگران "هفتمین کنگره تجلیل از ایثارگران" را در روز دوم خرداد برگزار می کند و با هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، برنامه های فرهنگی و هنری و معنوی در مساجد محوری تهران و استانها برگزار می شود.

ویژه برنامه های سپاه و ارتش برای سوم خرداد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز 23 عنوان ویژه برنامه ویژه را در سالروز فتح خرمشهر برگزار خواهد کرد که "گردهمایی بزرگ رزمندگان و فاتحان خرمشهر"، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، برگزاری مراسم شب خاطره ، برپایی "نمایشگاه بزرگ سوم خرداد" در مراکز استانها و تجمع 20 هزار نفری دانشجویان استان تهران و البرز در دانشگاه تهران از مهمترین این برنامه ها خواهد بود.

به گزارش مهر، برگزاری "همایش بزرگداشت شهدای اقلیتهای دینی و مذهبی در دفاع مقدس" در تهران، رونمایی از 30 عنوان کتاب دفاع مقدس منتشره در سال 89، برگزاری همایش بزرگداشت شهدای نیروهای مسلح استان گیلان، افتتاح مقبره شهدای گمنام در شهرک شهید شجاعی نیروی هوایی ارتش، پخش مستند تکاورهای نیروی دریایی در مقاومت 34 روزه خرمشهر و عملیات برون مرزی کشف و انهدام سکوهای موشکلی "کرم ابریشم عراق" و پخش مستند ویژه نقش رزمندگان ارتش در حماسه سوم خرداد از مهمترین برنامه های متعدد ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سوم خرداد اعلام شد.