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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

استقبال قطر از مذاکرات مسقط

استقبال قطر از مذاکرات مسقط

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مسقط استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، وزارت خارجه قطر امروز جمعه در بیانیه‌ای از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مسقط استقبال کرد.

این کشور ابراز امیدواری کرد که دو طرف به توافق جامعی برای تحقق منافع متقابل و تقویت امنیت و ثبات در منطقه دست یابند.

وزارت خارجه قطر از عمان برای میزبانی و تسهیل این مذاکرات و تلاش به همراه شماری از کشورها با هدف مهار بحران و تقویت فرصت‌های گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات تقدیر کرد.

قطر بار دیگر بر حمایت کامل خود از همه تلاش‌ها با هدف کاهش تنش و حل درگیری‌ها از روش‌های دیپلماتیک و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا امروز جمعه با حضور سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف در مسقط برگزار شد.

کد مطلب 6741189

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