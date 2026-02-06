استقبال قطر از مذاکرات مسقط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، وزارت خارجه قطر امروز جمعه در بیانیه‌ای از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مسقط استقبال کرد.

این کشور ابراز امیدواری کرد که دو طرف به توافق جامعی برای تحقق منافع متقابل و تقویت امنیت و ثبات در منطقه دست یابند.

وزارت خارجه قطر از عمان برای میزبانی و تسهیل این مذاکرات و تلاش به همراه شماری از کشورها با هدف مهار بحران و تقویت فرصت‌های گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات تقدیر کرد.

قطر بار دیگر بر حمایت کامل خود از همه تلاش‌ها با هدف کاهش تنش و حل درگیری‌ها از روش‌های دیپلماتیک و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا امروز جمعه با حضور سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف در مسقط برگزار شد.