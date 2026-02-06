به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان عصر جمعه در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی را گرد هم آوردیم تا با دیدار چهره‌به‌چهره با مردم بتوانیم گره‌ای از مشکلات آنان باز کنیم. مردم ولی‌نعمت ما هستند و این جایگاه‌ها را مردم به ما سپرده‌اند، بنابراین موظفیم تلاش خود را بیش از پیش افزایش دهیم.

وی با تأکید بر لزوم گسترش خدمات‌رسانی به نقاط مختلف شهرستان، از تکمیل پروژه گازرسانی به روستاهای اشکور و جنت‌رودبار تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: تفاوت‌های قبل و بعد از انقلاب باید برای جوانان تبیین شود تا بدانند چه اقدامات بزرگی در کشور رخ داده و استقلال کشور را تثبیت کرده است.

فرماندار رامسر همچنین اعلام کرد: با پایان عملیات نصب کمپرسورهای جدید در ایستگاه تقویت فشار گاز، ظرفیت انتقال گاز به این شهرستان ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۲۲.۵ میلیون مترمکعب رسیده است. این پروژه صرفه‌جویی ۲۰ میلیون یورویی را به همراه داشته است.

وی در ادامه از اختصاص پنج هکتار زمین در جنت‌رودبار برای احداث پروژه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: این پروژه به‌عنوان یک گام مثبت در راستای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌زودی آغاز خواهد شد.

فرماندار رامسر در انتقاد از کم‌کاری برخی مدیران در اطلاع‌رسانی به مردم، اظهار کرد: مدیران باید خدمات انجام‌شده را به‌درستی برای مردم توضیح دهند تا آگاهی بیشتری از پیشرفت‌ها ایجاد شود.

قبادیان از افتتاح ۶۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۱۳ میلیارد تومان در ایام دهه فجر امسال خبر داد و افزود: وجود مشکلات در شهرستان را انکار نمی‌کنیم، اما تلاش خود را دوچندان خواهیم کرد تا بتوانیم از حجم مشکلات بکاهیم و خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه دهیم.