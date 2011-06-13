کابل دزدی در بزرگترین تونل جنوب کشور/ سرقت ساعاتی پس از نصب

به گزارش خبرنگار مهر، این مسیر47 کیلومتری در مجموع دارای 9 تونل به طول نزدیک به 4.5 کیلومتر است که بزرگترین تونل آن بیش از دو کیلومتر طول دارد.

با این حال سرقت کابل های برق در این تونل ها به خصوص در تونل شماره چهار به طول دو هزار و 10 متر، باعث مختل شدن سیستم روشنایی و ایجاد مشکلاتی برای رانندگان این مسیر شده است.

سرقت ساعاتی پس از نصب

در حالیکه طی روزهای گذشته اداره کل راه و ترابری استان با هزینه کرد 300 میلیون ریال اقدام به نصب سیستم روشنایی این تونل کرده بود اما تنها به فاصله کمتر از یک روز این کابلها دوباره به سرقت رفت.

به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل راه کابل های برق این تونل روز گذشته نصب شد اما شب گذشته 300 متر از این کابل ها به همراه پرژکتورهای روشنایی دوباره توسط فرد یا افراد ناشناسی به سرقت رفته است.

مهران مسعودی گفت: در یکسال گذشته چهار بار کابلهای روشنایی تونل های این محور ملی به سرقت رفته است.

وی افزود: در یکسال گذشته بیش از یک هزار و 200 متر کابل به سرقت رفته و تاکنون فرد یا افرادی در این ارتباط دستگیر نشده اما پیگیری برای شناسایی سارقان ادامه دارد.