  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

گردنه «دالکی- کنارتخته» روشن شد

گردنه «دالکی- کنارتخته» روشن شد

بوشهر- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: با اجرای عملیات کابل‌کشی و مرمت تأسیسات برق گردنه «دالکی- کنارتخته»، روشنایی این محور بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این محور کوهستانی به دلیل سرقت کابل و تجهیزات برق در خاموشی فرو رفته بود که در فاز نخست، محدود بین پل اول نمازگاه تا قبل از تونل دریاقلی به طول ۱۰ کیلومتر روشن شد.

حیدری ادامه داد: به زودی ۱۲ کیلومتر باقی مانده از تونل دریاقلی تا انتهای گردنه کنارتخته نیز کابل کشی و ترمیم می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت روشنایی جاده‌ای در بهبود دید رانندگان خاطرنشان کرد: اکنون تعمیرات روشنایی طولی در حوزه استحفاظی دشتستان به طول ۳۰ کیلومتر و اعتبار ۵۵ میلیارد تومان در دست اجراست.

کد خبر 6562484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها