400 قرارداد بیمه مرغداریهای گوشتی در هرمزگان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریشی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، بیان داشت: از مهر سال گذشته تا اردیبهشت ماه 426 فقره قرارداد بیمه مربوط به مرغداریهای گوشتی در استان منعقد شده و واحدهای مرغداری نسبت به بیمه جوجه های یک روزه اقدام کرده اند.

قریشی افزود: این 426 فقره قرار داد شامل شش میلیون و962 هزار قطعه جوجه ها ی موجود در مرغداریهاست که بدین ترتیب تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب جوجه یک روزه موجود در مزرعه مرغ مادر باید به صورت بیمه شده از این واحدها خارج شده و در اختیار واحدهای پرورش مرغ و مرغداریها قرار گیرد، ادامه داد:‌ هزینه بیمه هر قطعه جوجه 500ریال است واین هزینه بر عهده ی خریداران جوجه یکروزه است.

قریشی با اشاره به اینکه مسئله قانون بیمه جوجه های یک روزه از سال 85 تصویب شد، ابراز داشت: بیمه جوجه های یکروزه موجود در مرغداریها در استان از سال 88به اجرا در آمد.

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی هرمزگان امنیت در سرمایه گذاری را از مزایای بیمه مربوط واحدهای مرغداری گوشتی برشمرد و یادآور شد: در صورت ایجاد تلفات در مرغداریها، اگر جوجه های یکروزه که به واحدهای پرورش مرغ وارد می شوند زیر پوشش بیمه قرار داشته باشند ضرر ایجاد شده در این واحدها توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی جبران خواهد شد.

قریشی بیان داشت: به دلیل تکثر تعداد واحدهای مرغداری در بستک و بندرعباس بیشترین انعقاد قرارداد در زمینه پوششهای بیمه ای نیز در شهرهای مذکور به ثبت رسیده است.

تعداد 243 واحد مرغداری با ظرفیت پرورش چهار میلیون و400هزار قطعه جوجه در هر دوره در استان موجود است وعلاوه بر آن استان دارای دو واحد مزرعه مرغ مادر با ظرفیت تولید سه و نیم میلیون قطعه جوجه یکروزه در سال است که به تازگی در هرمزگان راه اندازی شده است.

با راه اندازی دو واحد مزرعه مرغ مادر در استان 70 درصد نیاز مرغداریها استان به تامین جوجه یکروزه برطرف شده واین درحالیست که قبل از راه اندازی دو واحد مزرعه مرغ مادر واحدهای مرغداری استان جوجه های یکروزه مورد نیاز این واحدها را از استانهای همجوار تامین می کردند.