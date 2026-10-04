بیش از ۱۱ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای پرورش طیور هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریشی با اعلام این خبر اظهار کرد: صنعت طیور استان هرمزگان طی شش ماه نخست سال جاری با فعالیت ۲۴۱ واحد تولیدی، موفق به تولید ۱۹هزار و ۱۱۸ تن گوشت سفید شد که این میزان تولید از طریق ۱۱ میلیون و ۲۹۹هزار قطعه جوجه‌ریزی در این واحدها محقق شده است.

وی افزود: این حجم از تولید در راستای برنامه‌های راهبردی برای ارتقای امنیت غذایی ، پایداری تولید و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان تحقق یافته است.

قریشی با اشاره به نقش کلیدی نظارت‌های تخصصی افزود: پایش مستمر تمامی مراحل پرورش و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی در این واحدها، زمینه‌ساز دستیابی به این تولید با کیفیت مطلوب بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش مرغداران،کشتارگاه‌ها و سایر فعالان زنجیره تولید، تأکید کرد: حمایت از تولید ، افزایش بهره وری و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان از اولویت‌های اصلی این سازمان است و با جدیت دنبال می‌شود.