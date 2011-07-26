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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

عوامل ژنتیکی و محیطی از علل اصلی بروز نارسایی کلیوی در کودکان است

عوامل ژنتیکی و محیطی از علل اصلی بروز نارسایی کلیوی در کودکان است

رئیس انجمن نفرولوژی کودکان ایران شناسایی ناهنجاریهای کلیوی در دوران جنینی را راهکاری مناسب برای درمان به موقع دانست و گفت: عوامل ژنتیکی، ارثی و محیطی از علل اصلی بروز نارسایی و مشکلات کلیوی در کودکان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسفندیار بداغی با اشاره به اینکه شناسایی به موقع بیماری های کلیوی و مجاری ادراری نقش موثری در پیشگیری از بروز مشکلات مزمن و از بین رفتن کلیه دارد، اظهار داشت: با بررسی سابقه ژنتیکی و انجام آزمایشات به موقع در دوران جنینی می توان بیماری را تشخیص و پس از تولد روشهای درمانی را آغاز کرد.

وی عوامل ژنتیکی ، ارثی و محیطی را از علل اصلی بروز نارسایی و مشکلات کلیوی در کودکان برشمرد و گفت: اگر بتوان این عارضه‌ها را در دوران جنینی شناسایی کرد می‌توان در درمان آن اقدامات موثرتری انجام داد.

رئیس انجمن نفرولوژی کودکان ایران گفت: خوشبختانه با تلاشها و پژوهشهای زیادی که تاکنون صورت گرفته میزان بیماری‌های ناشناخته در کودکان بسیار کاهش یافته است و انتظار می‌رود که این میزان نیز روزبه‌روز در حال کاهش باشد.

بداغی افزود: همچنین به علت افزایش تعداد پزشکان متخصص و بالا رفتن سطح آگاهی مردم مراجعه به کلینیک‌های تخصصی سریع‌تر انجام می‌شود و همین امر درمان را برای متخصصان آسان‌ترکرده است.

وی در مورد جایگاه ایران در زمینه علم نفرولوژی در دنیا بیان داشت: در زمینه مسایل علمی ایران در جایگاه خوبی قرار دارد و ارائه مقالات و پژوهش‌های فراوان در این زمینه نشان‌دهنده هم‌ترازی با سایر کشورهای دنیا است.

رئیس انجمن نفرولوژی کودکان ایران تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه به فعلیت رساندن تحقیقات عملی و انجام کارهای عملی نیازمند تلاش و پیشرفت در این حوزه هستیم که با وجود متخصصان برجسته در سطح کشور این مهم به زودی محقق می‌شود.

کد مطلب 1367991

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