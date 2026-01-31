به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز در نشست خبری این رویداد از برگزاری چهارمین دوره همایش «زندهنامان تبریز» در روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در مرکز همایشهای بینالمللی خاوران و با حضور جمعی از مدیران ملی و شهری، فعالان فرهنگی و هنری و شهروندان تبریزی برگزار میشود.
امیر نصیربیگی با اشاره به سابقه این همایش اظهار داشت: «زندهنامان تبریز» از سال ۱۳۸۸ پایهگذاری شده و در طول سالهای برگزاری، به یکی از رویدادهای ماندگار فرهنگی شهر تبدیل شده است؛ رویدادی که تمرکز آن بر پاسداشت مفاخر زنده و فعال در عرصههای مختلف اجتماعی است.
وی با تأکید بر اینکه این همایش صرفاً یک مراسم نمادین نیست، افزود: «زندهنامان» تلاشی آگاهانه برای دیدهشدن افرادی است که بدون هیاهو، اما با اثرگذاری عمیق، در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و هویتی تبریز نقشآفرینی کردهاند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در چهارمین دوره این همایش، ۲۳ چهره شاخص از حوزههایی همچون دین، ایثار و شهادت، فعالیتهای اجتماعی و خیریه، کارآفرینی، فرهنگ و هنر، علم و اندیشه و مدیریت شهری مورد تقدیر قرار میگیرند؛ افرادی که اثرگذاری آنها محدود به یک مسئولیت یا دوره زمانی خاص نبوده و حضورشان در زیست روزمره شهر ملموس است.
نصیربیگی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر تصریح کرد: امروز شهرداریها تنها نهادهای خدماتی نیستند، بلکه نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی ایفا میکنند. تجلیل از مفاخر زنده، یکی از مصادیق عملی این رویکرد در مدیریت شهری تبریز است.
وی افزود: معرفی و تکریم چهرههای اثرگذار معاصر میتواند برای نسل جوان الهامبخش باشد و زمینه انتقال تجربه، تقویت حس تعلق به شهر و مسئولیتپذیری اجتماعی را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز در پایان تأکید کرد: تداوم برگزاری همایش «زندهنامان» به ثبت نقش مفاخر معاصر در حافظه تاریخی شهر کمک میکند و میتواند در تقویت اعتماد اجتماعی و ماندگاری ارزشهای فرهنگی تبریز نقشی مؤثر ایفا کند؛ شهری که اعتبار امروز خود را مرهون سرمایه انسانی فرهیخته خویش است.
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