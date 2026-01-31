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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

همایش «زنده‌نامان تبریز»؛پاسداشت سرمایه‌های انسانی و معماران هویت شهری

همایش «زنده‌نامان تبریز»؛پاسداشت سرمایه‌های انسانی و معماران هویت شهری

تبریز- تبریز میزبان چهارمین دوره همایش «زنده‌نامان» خواهد بود؛ رویدادی فرهنگی که با هدف تجلیل از چهره‌های اثرگذار معاصر این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز در نشست خبری این رویداد از برگزاری چهارمین دوره همایش «زنده‌نامان تبریز» در روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران و با حضور جمعی از مدیران ملی و شهری، فعالان فرهنگی و هنری و شهروندان تبریزی برگزار می‌شود.

امیر نصیربیگی با اشاره به سابقه این همایش اظهار داشت: «زنده‌نامان تبریز» از سال ۱۳۸۸ پایه‌گذاری شده و در طول سال‌های برگزاری، به یکی از رویدادهای ماندگار فرهنگی شهر تبدیل شده است؛ رویدادی که تمرکز آن بر پاسداشت مفاخر زنده و فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه این همایش صرفاً یک مراسم نمادین نیست، افزود: «زنده‌نامان» تلاشی آگاهانه برای دیده‌شدن افرادی است که بدون هیاهو، اما با اثرگذاری عمیق، در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و هویتی تبریز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در چهارمین دوره این همایش، ۲۳ چهره شاخص از حوزه‌هایی همچون دین، ایثار و شهادت، فعالیت‌های اجتماعی و خیریه، کارآفرینی، فرهنگ و هنر، علم و اندیشه و مدیریت شهری مورد تقدیر قرار می‌گیرند؛ افرادی که اثرگذاری آن‌ها محدود به یک مسئولیت یا دوره زمانی خاص نبوده و حضورشان در زیست روزمره شهر ملموس است.

نصیربیگی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر تصریح کرد: امروز شهرداری‌ها تنها نهادهای خدماتی نیستند، بلکه نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کنند. تجلیل از مفاخر زنده، یکی از مصادیق عملی این رویکرد در مدیریت شهری تبریز است.

وی افزود: معرفی و تکریم چهره‌های اثرگذار معاصر می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد و زمینه انتقال تجربه، تقویت حس تعلق به شهر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز در پایان تأکید کرد: تداوم برگزاری همایش «زنده‌نامان» به ثبت نقش مفاخر معاصر در حافظه تاریخی شهر کمک می‌کند و می‌تواند در تقویت اعتماد اجتماعی و ماندگاری ارزش‌های فرهنگی تبریز نقشی مؤثر ایفا کند؛ شهری که اعتبار امروز خود را مرهون سرمایه انسانی فرهیخته خویش است.

کد مطلب 6736248

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