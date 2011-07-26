ترجمه آثار سهروردی به انگلیسی/ افزایش توجه متفکران غرب به سهروردی

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مورد جایگاه و مقام سهروردی در تاریخ فلسفه به خبرنگار مهر گفت: سهروردی یکی از مهمترین فیلسوفان ایرانی است که بعنوان بنیانگذار مکتب اشراق شناخته می‌شود.

وی افزود: سهروردی سهم مهمی در فلسفه، منطق، فیزیک، متافیزیک، علم سیاست و اخلاق داشته است. اما او بیشتر به سبب گردآوری و تدوین فلسفه عرفانی اشراقی شناخته می‌شود. بر اساس فلسفه وی، روح در نهایت به خداوند (الله) می‌پیوندد و با او یکی می‌شود.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: در مورد سهروردی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وی تنها 37 سال عمر کرده است. برای کسی با چنین طول عمری چنین آثار عظیم و مهمی تعجب آور و قابل ستایش است.

تالیافرو در مورد تأثیر سهروردی بر فیلسوفان غربی نیز تصریح کرد: باید توجه داشت آثار سهروردی به زبان لاتین ترجمه نشد. در حالی که آثار او در شرق عالم اسلام مورد مطالعه قرار می‌گرفت آثار مهم و ارزشمند وی تا اواسط قرن بیستم به زبان انگلیسی ترجمه نشده بود.

وی تأکید کرد: بر این اساس فیلسوفان غربی با آثار مهم و ارزنده او تا این زمان آشنا نبودند. در حال حاضر چند اثر ارزنده وی به زبان انگلیسی ترجمه شده است. فلسفه اشراق، شکل نور و رساله عرفانی و نظری وی سه اثر مهم او هستند که به زبان انگلیسی ترجمه شده اند.

مؤلف "راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی" یادآور شد: وقتی دانشجویان، آثار وی، برای نمونه شکل نور را می‌خوانند آنرا پیچیده و مبهم می‌یابند. علت این است که سهروردی تلفیقی از منطق، تمثیل، استعاره و شعر را در این اثر به کار برده است. از اینرو آثار و آرای او نه تنها برای فیلسوفان تحلیلی بلکه برای کسانی که علاقمند به آثار ادبی هستند جالب توجه و مهم هستند.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان گفت: توجه به آثار او در میان فیلسوفان غربی و دنیای انگلیسی زبان نوید توجه بیشتر به آرای مهم و ارزشمند وی در آینده است و بطور حتم در آینده در فلسفه غرب بیشتر درک و فهم خواهد شد.