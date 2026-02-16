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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، خبرگزاری مهر را مجرم نشناخت

هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، خبرگزاری مهر را مجرم نشناخت

هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به اتفاق آرا، مدیر مسئول خبرگزاری مهر را در موضوع شکایت وزارت صنعت و معدن مجرم ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اتهام «محمدمهدی رحمتی»، مدیر مسئول خبرگزاری مهر را انتشار اسناد رسمی و محرمانه اعلام کرد و گفت: وزارت صمت از مدیر مسئول این خبرگزاری بابت انتشار نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این وزارتخانه به انجمن واردکنندگان خودرو در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۴، شکایت کرد.

نصراللهی افزود: متهم و وکیل وی در دفاعیات خود با اشاره به رسالت رسانه‌ای خود گفتند که نامه و مطلب خبرگزاری مهر یک روز بعد از انتشار در رسانه‌های دیگر بازنشر داده شد، ضمن اینکه نامه بخش دولتی به بخش خصوصی و محتوای آن محرمانه نبوده است. با وجود این خبرگزاری از روی حسن نیت آن را حذف کرده است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در جلسه امروز همچنین پرونده اتهامی وانانیوز به مدیر مسئولی «آرزو ابراهیمی جمنای» و «محمد ابراهیمی جمنای» موضوع شکایت شرکت زرین ماندگار (میلی گلد) بررسی شد. اتهام آنان نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ‌های ۱۳ اسفند و ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ بوده است که اعضای هیئت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات دو طرف و بررسی محتوای پرونده ، به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانسته و مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان محمدمهدی رحمتی، محمد ابراهیمی جمنای و خانم آرزو ابراهیمی که به ریاست قاضی بابایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

کد مطلب 6750603

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