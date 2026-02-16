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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه آبیاری کشاورزی «چم چالگه» رومشکان

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه آبیاری کشاورزی «چم چالگه» رومشکان

خرم‌آباد - مدیر آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه آبیاری کشاورزی «چم چالگه» شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسکینی در جریان بازدید از پروژه بزرگ آبیاری تحت‌فشار در منطقه «چم چالگه» شهرستان رومشکان، اظهار داشت: این پروژه که در سطح ۵۰۰ هکتار در حال اجرا است، باهدف افزایش راندمان آبیاری، مدیریت بهینه منابع آب و بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی طراحی شده است. منبع تأمین آب این طرح، رودخانه مرزی و پرآب «سیمره» است که به‌عنوان شریان حیاتی، مرز طبیعی بین استان‌های ایلام و لرستان را رقم می‌زند.

وی گفت: خوشبختانه پروژه آبیاری تحت‌فشار «چم چالگه» با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، یکی از طرح‌های موفق و شاخص شهرستان است. کیفیت اجرا و هماهنگی ایجادشده بین بخش‌های مختلف، نویدبخش بهره‌برداری کامل در آینده‌ای نزدیک است.

مدیر آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این پروژه نه‌تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی در سطح مطلوبی قرار دارد و می‌تواند الگویی مناسب برای سایر طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در منطقه باشد.

اسکینی، بیان داشت: امیدواریم با بهره‌برداری کامل از این شبکه، شاهد تحولی چشمگیر در افزایش تولید محصولات کشاورزی و صرفه‌جویی در مصرف آب در منطقه «چم چالگه» باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تکمیل سریع طرح‌های نیمه‌تمام، تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه ۵۰۰ هکتاری، گام بلندی در راستای توسعه پایدار کشاورزی منطقه و بهبود معیشت کشاورزان برداشته خواهد شد و هدررفت آب به حداقل ممکن خواهد رسید.

مدیر آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: استفاده بهینه از منابع آبی رودخانه «سیمره» در این پروژه، نمونه‌ای از مدیریت صحیح منابع مرزی و بین استانی است.

کد مطلب 6750623

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