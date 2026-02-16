به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی ظهر دوشنبه در همایش هیئتهای مذهبی بیرجند با اشاره به فضای معنوی ماههای شعبان و رمضان اظهار کرد: هدف ما این است که هیئات مذهبی علاوه بر شور حسینی، به پایگاههای جدی ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل شوند و خانوادهها به صورت عملی قرآن را وارد زندگی روزمره خود کنند.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در دو سال گذشته رتبه نخست کشور در اجرای طرحهای قرآنی هیئتی را کسب کرده است، افزود: از مجموع حدود هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی استان، بخش قابل توجهی در ماه مبارک رمضان گذشته برنامه منظم قرآنی مانند زندگی با آیهها، داشتهاند که این موضوع یک ظرفیت کمنظیر فرهنگی برای استان محسوب میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: برنامهریزی ما این است که این حرکت قرآنی گسترش پیدا کند و تعداد هیئات دارای برنامه مستمر قرآنی به شکل چشمگیری افزایش یابد چراکه اعتقاد داریم نوکری دستگاه اهلبیت(ع) بدون پیوند عمیق با قرآن کامل نخواهد بود.
حجتالاسلام سالاری مکی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و رسانهای دشمن، بیان کرد: امروز علاوه بر جنگ اقتصادی و نظامی، با جنگ روایتها روبهرو هستیم و تنها سلاح مؤثر در این میدان، آگاهیبخشی بر پایه منطق قرآن است.
وی بیان کرد: دشمن در تلاش است تا با ترویج شبهه و انحراف و دروغ، مانند آنچه در مورد حوادث اخیر رخ داد، افکار عمومی را منحرف کند، اما مردم ایران با بصیرت و بینش سیاسی خود مقابل این روایتهای نادرست ایستادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: جوانان ما باید بدانند که قرآن یک کتاب صرفاً آیینی نیست، بلکه راهنمای زندگی فردی و اجتماعی در همه عرصه ها است.
وی بر ضرورت تقویت فعالیتهای قرآنی در هیئات مذهبی استان تأکید کرد و گفت: انس با قرآن مهمترین راه عبور جامعه از هجمههای اعتقادی و فرهنگی دشمن است.
حجتالاسلام سالاری اظهار داشت: استفاده از ابزارهای فناورانه، نرمافزارهای قرآنی و مسابقات خانوادگی حفظ و فهم آیات کوتاه قرآن در دستور کار قرار گرفته تا انس با قرآن به یک جریان عمومی در خانوادهها تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اگر هیئتهای مذهبی به کانون تربیت نسل قرآنی تبدیل شوند، جامعه در برابر فشارهای فرهنگی و تبلیغاتی دشمن بیمه خواهد شد و این همان مسیری است که اهلبیت(ع) به ما آموختهاند.
وی بیان کرد: از فعالان فرهنگی خواستاریم با همافزایی، ماه مبارک رمضان پیشرو را به فصل شکوفایی فعالیتهای قرآنی در هیئات استان تبدیل کنند.
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