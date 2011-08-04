کنگره ملی شهدای زن در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، مسئول سازمان بسیج طلاب سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به شخصیت شهیده نسرین افضل و خودسازی شهدا و خودسازی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و تهذیب نفس است و شهدای گرانقدر ما نیز با خودسازی و حفظ ارزش ها و پیاده کردن آنها چنین توانستند منشا خیر و برکت در جامعه باشند.

حجت الاسلام محسن مفید ولایتمداری و حمایت از رهبری را از وصایای شهدا عنوان کرد و گفت: بسیج در جامعه ما به عنوان پاسدار ارزش ها، پیاده کننده ارزش ها و ولایت مداری پایدار است.

وصیت شهدا بعد از ولایت مداری حفظ حجاب است

وی با بیان اینکه شیطان در پول و شهوت سرمایه گذاری می کند، افزود: هیچ وسیله ای بهتر از به ابتذال کشاندن زنان جز شهوت نیست و همین است دلیل مخالفت دشمنان اسلام با حفظ حجاب و در نتیجه به فساد کشیدن زنان، لذا ما در جامعه اسلامی خود افتخار می کنیم دین و مکتب ما خط بطلانی بر به انزال کشیدن زنان توسط دشمنان کشیده است.

مسئول سازمان بسیج طلاب سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه بعد از ولایت مداری و حمایت از رهبری حفظ حجاب را وصایای شهدا عنوان کرد و ادامه داد: زنان محجبه با حفظ این ارزش هاست که پشت سر شهدا حرکت می کنند.

حجت الاسلام مفید با اشاره به جنگ نرم و تدابیر دشمن در پخش سریال های خانوادگی از شبکه های ماهواره، افزود: هدف از پخش این سریال های نامناسب که به عنوان یک ارزش مطرح می شود فقط برای به فساد کشیدن زنان و فروپاشی خانواده ها است.

معضل طلاق نشات گرفته از کاهش ارزش های خانواده ها است

وی تصریح کرد: شهدا معتقد بودند ارزش ها از خانواده ها نشات می گیرد به همین دلیل حرکتشان برای پایداری خانواده ها بود.

حجت الاسلام مفید یکی از موارد زیان آور رایج در جامعه اسلامی در خصوص از هم فروپاشی خانواده ها را معضل طلاق دانست و اظهار داشت: افزایش سالانه آمار طلاق برای جامعه ما باعث تاسف و شرمساری است، لذا لازم و ضروری است در جهت حفظ ارزش ها، تعهد به خانواده و عفت زن و خانواده که دشمن درصدد به غارت بردن این سرمایه هاست بیش از پیش بکوشیم.