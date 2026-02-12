مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در تورنمنت کرواسی گفت: قبل از مسابقات کرواسی تیم بابت اینکه اعزام می‌شود یا خیر کمی دلواپسی داشت. قطعا این موضوع تأثیرگذار بود چرا که وقتی کشتی‌گیر در یک بازه زمانی تمرین می‌کند ولی اعزامش مشخص نیست ممکن است یک روز تمرین کند و روز دیگر سبک کار یا ریکاوری کند. در نهایت با رایزنی‌های فراوان تیم اعزام شد.

آمریکایی‌ها برای المپیک برنامه دراز مدت دارند

وی ادامه داد: اما هیچ یک از تیم‌های ایران و آمریکا نفرات اصلی خود به این مسابقات اعزام نکرده بودند. نفرات اصلی در خانه ماندند تا شرایط بررسی شود و برای رنکینگ آلبانی اعزام شوند. در مسابقات کرواسی روس‌ها هم به دلیل نزدیک بودن جام یاریگین نیامده بودند. رقابت اصلی ما مثل مسابقات جهانی با کشتی‌گیران امریکایی بود. آمریکا بعد از المپیک تیم خود را جوان کرد و ۸۰ درصد آن جوان شده بود. بعضی از کشتی‌گیران جوان که در مسابقات جهانی در لحظه آخر اشتباه کردند، کم کم تجربه کسب کردند و خودشان را به مدعیان نزدیک می‌کنند. از آنجایی هم که آمریکایی‌ها میزبان المپیک هستند برنامه دراز مدت دارند. در این مسابقات هم کشتی‌های خوبی گرفتند و در هر وزنی چند کشتی‌گیر دارند.

حسن یزدانی نباید در فینال کشتی می‌گرفت

میرعمادیان افزود: هدف کشتی ایران از حضور در این مسابقات ارزیابی برخی کشتی‌گیران از جمله حسن یزدانی بود. او بعد از ۱۸ ماه دوری از تشک، نیاز داشت برای ارزیابی حداقلی در یک تورنمنت سبک‌تر حضور پیدا کند. اما به نظرم باید همان برنامه‌ای که برای ترنت هیدلای امریکایی در نظر گرفته شد که در فینال روی تشک نرفت برای حسن یزدانی هم چنین برنامه‌ای در نظر گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: ترنت هیدلای با مبین عظیمی و رحمانی کشتی گرفت و به فینال رسید اما در این مرحله حاضر نشد چون شرایط بدنی‌ خود را بهتر از هر کسی می‌دانست. به نظرم باید همین برنامه را روی حسن یزدانی هم پیاده می‌کردند. یزدانی سه کشتی با حریف‌های خود انجام داد، ولی اصرار برای کشتی گرفتن یزدانی در مرحله فینال چندان منطقی نبود. او بعد از ۱۸ ماه دوری به تشک کشتی برگشت و این فشار چندان منطقی نبود اما باید به تدریج وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد می‌شد.

یزدانی برای تورنمنت کرواسی آمادگی نداشت

پیشکسوت کشتی آزاد ادامه داد: حسن یزدانی یک جراحی بزرگ انجام داد و باید حتماً با پزشک ورزشی ارتباط می‌گرفت و تمرینات بدنسازی متوازن در شهر خودش انجام می‌داد. به هر حال کتف او به دلیل جراحی برخی مباحث پزشکی از جمله فشار به آن منطقه باید به خوبی مدیریت کند. در بحث بدنسازی نیمه بالای بدنش نسبتاً خوب بود و دستانش خوب کار می‌کرد، ولی نیمه پایین سنگین و کم‌تحرک بود. این موضوعات نشان می‌دهد برنامه‌ او متوازن نبود و آمادگی کامل برای چنین مسابقه‌ای را نداشت.

یزدانی باید برای ادامه کشتی شیوه جدید داشته باشد

میرعمادیان تأکید کرد: با این حال یزدانی ۱۰ مدال کسب کرد و قابل احترام است. او اسطوره است ولی باید خودش تصمیم بگیرد برای ادامه مسیر یا استمرار تا رسیدن به المپیک. او پیش از این اعلام کرده بود که بعد از المپیک خداحافظی می‌کند ولی باید یک نگرش جدید برای وزن جدید انتخاب کند. او دو وزن بالاتر رفته و ۱۴ کیلوگرم اضافه کرده و باید حتما با مربیان سنگین‌وزن یا از کشتی‌گیران سنگین وزن دوره قبل مثل علیرضا رضایی و علیرضا حیدری مشاوره بگیرد چون شیوه کشتی‌گرفتن در سنگین وزن با میان وزن کاملا متفاوت است.

میرعمادیان خاطرنشان کرد: حسن ۳۱ ساله است و باید شرایط تمرینی‌اش هم متفاوت باشد چرا که بدن او دیگر مانند جوان‌ها سریع باز نمی‌گردد. او فشارهای ده ساله را تحمل کرده است. او باید تمرین‌هایش را طوری تنظیم کند که بدنش بتواند استراحت کافی داشته باشد. در هر صورت هر تصمیمی که بگیرد، قابل احترام است. قطعا خداحافظی یک قهرمان از میدان خیلی سخت است؛ در گذشته آقا تختی هم در مسابقات ۱۹۶۶ با سن ۳۵ سال به زور کشتی گرفت، اما به عشق مردم به میدان آمد. برای قهرمانان، خداحافظی دشوار است،از قدیم گفتند یک قهرمان دو بار مرگ را تجربه می‌کند یک بار زمانی که از کشتی خداحافظی می‌کند و یک بار با مرگ طبیعی. امیدوارم حسن همیشه سالم و تندرست باشد و بتواند همچنان برای کشورمان کشتی بگیرد.

باید سبک کشتی با آمریکایی‌ها را در اردوها آموزش دهیم

پیشکسوت کشتی آزاد در مورد باخت کشتی‌گیران ایرانی مقابل آمریکایی‌ها عنوان کرد: در اردوهای ما باید سبک‌شناسی راه بیندازیم. ژاپنی‌ها سرعتی و حرکتی هستند و روس‌ها گارد پایین کشتی می‌گیرند. آمریکایی‌ها هم متکی به قدرت بدنی و جابجایی‌های متعدد هستند. کشتی‌گیران باید اول محکم جلوی آنها بایستند و حریف را کنترل و پس از آن فنی عمل کنند. این سبک‌ها باید در اردوها به کار گرفته شود. متأسفانه در شرایط فعلی، جلوی کشتی‌گیران آمریکایی عقب هستیم. از نظر مدال آوری در هر مسابقه‌ای از آن‌ها عقب هستیم. هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با کشتی‌گیران آمریکا در اردوها نداریم. اکثر بچه‌های ما در تورنمنت کرواسی به آمریکا باخته‌اند، آن هم در شرایطی که آنها با نفرات اصلی خودشان به میدان نیامده بودند. برای مقابله با کشتی‌گیران آمریکایی باید ماکت‌هایی شبیه سبک آمریکایی درست کنیم و تمرین کنیم تا بچه‌ها شیوه برخورد با آنها را یاد بگیرند.

وی درباره کشتی‌گیران جوان تیم گفت: بعضی از بچه‌ها مثل شمسی‌پور خیلی خوب ظاهر شدند. او کشتی‌گیر جوان ۷۹ کیلوگرم که به وزن بالاتر رفته و کشتی‌گیر یونانی که قهرمان دنیا بود را از پیش رو برداشت. در مرحله نیمه‌نهایی کشتی بسیار نزدیکی را واگذار کرد. او کشتی‌گیر قابل قبولی بود. البته برخی دیگر از کشتی‌گیران مثل سبحان اسمی اولین بار است که در رده بزرگسالان حضور دارد و بهتر بود او را به یک مسابقه سبک‌تر اعزام می‌کردند، چون شکست در تورنمنت کرواسی ممکن است او را سرخورده کند.

در دو وزن ۵۷ و ۶۱ کیلوگرم باید گلخانه‌ای کار کنیم

وی خاطرنشان کرد: یک کشتی‌گیر دیگر مثل رضا مومنی سه سال است که هنوز برنامه مستمر ندارد. یک روز می‌بازد و روز دیگر روی سکوی سوم قرار می‌گیرد. هیچ برنامه منظمی برای ارتقای او وجود ندارد و نیاز است که با درایت کادر فنی او ارتقا پیدا کند. برای وزن‌های ۵۷ و ۶۱کیلوگرم، باید به صورت گلخانه‌ای بچه‌ها را جمع و آماده کنیم تا از دلشان کشتی‌گیرانی مثل حسن رحیمی، مجید ترکان و عسکری محمدیان بیرون بیایند. ما در گذشته قهرمانان خوبی داشتیم اما اکنون در این وزن مشکل داریم در صورتی که در گذشته این اوزان برای ما بوده است. بنابراین نیاز است اردوهای متعدد برگزار کنیم تا دو چهره شاخص برای هر وزن پیدا کنیم.

در بحث پشتوانه‌سازی در کشتی ایران ضعیف کار کردیم

پیشکسوت کشتی آزاد عنوان کرد: برای المپیک باید چنین برنامه‌هایی داشته باشیم، چون اگر خدایی نکرده کسی مثل رحمان عموزاد آسیب ببیند، باید جایگزین خوبی داشته باشیم. آیا برای کامران قاسم‌پور جایگزین مناسب پیدا کردیم یا می‌توانیم پیدا کنیم. برای حسن یزدانی هم پشتوانه داریم،متأسفانه پیگیری کافی برای پشتوانه‌ها صورت نگرفته است. در هر وزنی باید دو سه پشتوانه مطمئن داشته باشیم تا خیالمان راحت باشد.

وی گفت: الان یونس امامی را داریم که خیلی برای کشتی ما زحمت کشیده و چند مدال آورده، ولی در کنار یونس، در وزن ۷۴ کیلوگرم کسی را نداریم. در وزن ۷۰ کیلوگرم امیر محمدی یزدانی را داشتیم که الان کنار رفته است. ما هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاهی که ثبات داشته برسیم. ما در پشتوانه‌سازی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. به همین خاطر، باید همین نیروهای کیفی که داریم، خوب محافظت شوند تا بتوانیم برای المپیک آماده باشیم. بعد از المپیک، شرایط اصلاً خوب نیست و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند داریم.