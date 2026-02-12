شهادت مأمور انتظامی لرستان در درگیری با سارق مسلح خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی استان لرستان در راستای اجرای مأموریت‌های مستمر خود در مقابله با مجرمان خطرناک، حین رصد اطلاعاتی در شهرستان معمولان، فردی را که به‌صورت انفرادی اقدام به سرقت‌های مسلحانه از محموله‌ها در جاده‌های استان می‌کرد، شناسایی و تحت‌نظر قرار دادند.

با آغاز عملیات محاصره، این سارق مسلح که دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت مسلحانه جاده‌ای، حمل سلاح غیرمجاز و ایجاد ناامنی برای شهروندان بود، به‌جای تسلیم، با استفاده از یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به سمت مأموران تیراندازی کرد که در پی آن سروان «موسی آقایی» مجروح شد.

در ادامه، مأموران با حفظ خونسردی و در چارچوب قانون به تیراندازی متهم پاسخ دادند که در نتیجه آن، سارق مسلح به هلاکت رسید. از وی یک قبضه سلاح جنگی به همراه دو خشاب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مأمور فداکار به خانواده معظم وی و همکارانش، تأکید کرد: حافظان امنیت بااقتدار و قاطعیت در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم گام برداشته و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

مراسم تشییع و تدفین این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.