نقره به کانال ۷۰ دلاری سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نقره پس از انتشار داده‌های فراتر از انتظار اشتغال آمریکا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داد، با افت ۹.۸ درصدی به ۷۶ دلار در هر اونس رسید. این در حالی است که بهای این فلز ساعتی قبل از آن تا مرز ۷۵ دلار نیز پایین آمده بود.

نمودار زیر تغییرات بهای جهانی نقره را بر حسب دلار به ازای اونس در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش داده‌های قوی بازار کار آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در ژانویه ۱۳۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده که بیش از دو برابر پیش‌بینی‌ها و افزایشی چشم‌گیر نسبت به دسامبر است.

نرخ بیکاری نیز برخلاف انتظار با کاهش به ۴.۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد بازار کار علیرغم نشانه‌های قبلی از ضعف، همچنان باثبات است.

این آتش قوی باعث افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا شده و دیدگاه محتاطانه مقامات فدرال رزرو را تقویت کرده است. معامله‌گران اکنون زمان اولین کاهش نرخ بهره را به جای ژوئن در جولای پیش‌بینی می‌کنند.

با این حال، تحلیلگران می‌گویند نقره و سایر فلزات گرانبها همچنان از حمایت تقاضای امن و به‌اصطلاح «جریان تضعیف ارز» بهره‌مند هستند؛ جایی که سرمایه‌گذاران برای مصون ماندن در برابر فرسایش ارزش پول و افزایش بدهی‌های دولتی اقدام به خرید می‌کنند.