جشنواره قرآنی نغمه های آسمانی در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بزرگ نغمه های آسمانی توسط اداره تبلیغات اسلامی ورامین ویژه برادران زیر 18 سال برگزار می شود.

قاریان جوان و نوجوان برای شرکت در این جشنواره می توانند با انتخاب حداقل یک تلاوت، آن را در قالب یک لوح فشرده به تهران صندوق پستی ۱۶۴۱۵/۱۵۹ارسال و یا در سایت www.telavat.com بارگذاری کنند.

آثار فرستاده شده توسط کارشناسان قرآنی بررسی و به برگزیدگان جشنواره جوایز نفیسی شامل کمک هزینه سفر به عمره مفرده اهداء خواهد شد.

فایل های صوتی ارسالی باید از کیفیت مطلوب برخوردار باشد و هر شرکت کننده در انتهای فایل صوتی مشخصات کامل خود را به همراه آدرس پستی خود ارسال کند.

گفتنی است مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه سال جاری است.