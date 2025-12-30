آغاز ثبت نام نخستین رویداد ملی «رویش» ویژه قاریان نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت‌نامِ رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان تلاوت قرآن (نوجوان پسر زیر ۱۸ سال) که از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از ۵ دی‌ماه آغاز شده است تا بیستم این ماه ادامه خواهد داشت.

قاریان نوجوان می‌توانند پس از ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی Madresetelavat.ir فرازهای صوتی چهار تا پنج‌دقیقه‌ای تلاوت خود را ارسال کنند.

محدودیتی در سبک تلاوت آثار ارسالی وجود ندارد و قاریان می‌توانند تلاوت‌های تقلیدی خود را برای شرکت در این رویداد ارسال و در ابتدای هر فایل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و نام استانی، که فرد از آنجا متقاضی شرکت است، اعلام کنند. فایل صوتی ارسالی با فرمت MP۳ و حجم کمتر از ۲۰ مگابایت باشد.

داوری مرحله نخست این رویداد به شکل غیر حضوری و با همین بررسی آثار دریافتی است و نتایج آن اوایل بهمن‌ماه سال جاری اعلام می‌شود. اواسط بهمن‌ماه نیز مرحله حضوری این رویداد در آستان امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزار و به برگزیدگان جوایز نقدی و غیر نقدی اهدا می‌شود.