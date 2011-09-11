اسلام حامی دموکراسی و حقوق بشر جهان گستر است

دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد ارزشهای اساسی دین اسلام به خبرنگار مهر گفت: تحقیق و بررسی اهمیت اسلام و سایر ادیان توحیدی مستلزم بررسی آنها در تاریخ ادیان است.

وی تصریح کرد: با رجوع به تاریخ ادیان می توان بیان داشت که اعتقاد به خدای واحد یا چند خدایی مبنا و اصلی در هر جامعه بود. اما شکل و فرم ابتدایی دین در جوامع انسانی مبتنی بر شرک بوده است. هر گروه اجتماعی به این اعتقاد دارد که خدایی حامی آن گروه است.

اندرسون تأکید کرد: با ظهور ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام این دیدگاهها دچار تغییر شد. بر اساس ادیان توحیدی، خدا یکی است و اخلاق نیز برای همه یکسان و جهانشمول است.

وی یادآور شد: بر اساس این ادیان باید با همه ابنای بشر یکسان برخورد کرد و کرامت و ارزش انسانی آنها را پاس داشت. همه ابنای بشر در برابر خداوند یکسان هستند. چرا که روح خدا در همه آنها دمیده شده است.

فیلسوف اخلاق معاصر تصریح کرد: همین ایده جهانشمول بودن اخلاق و عدالت مهمترین اصل مشترک میان ادیان توحیدی از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام است.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد در ادامه افزود: در دین اسلام منابع و ذخایری وجود دارد که از دموکراسی و حقوق بشر جهان گستر حمایت می‌کند. به عبارت دیگر در اسلام و ادیان بزرگ توحیدی دموکراسی و حقوق بشر مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" در پایان گفت: اما باید اسلام حقیقی توسط پیروان واقعی آن بیان شود و در انحصار آنها درآید و از ارائه باورهای بخشی و محدود جلوگیری شود.