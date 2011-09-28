  1. استانها
  2. مازندران
۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۲۰

با حضور طاهایی/

مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی در آمل افتتاح شد

مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی در آمل افتتاح شد

آمل - خبرگزاری مهر: مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی در بخش امامزاده عبدالله (ع) آمل با حضور استاندار مازندران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران غروب چهارشنبه در این مراسم گفت: مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی در روستای اسکو محله آمل با 14 میلیارد ریال اعتبار از سوی بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران افتتاح شد.

سرهنگ سعید رنجبر افزود: برای اجرای طرح آبرسانی به روستای اسکو محله آمل، 35 کیلومتر لوله گذاری انتقال آب انجام شد.

وی افزود: زمین هزار و 300 متری ساخت مخزن انتقال آب که در منطقه بالادست روستای اسکو محله واقع شده، توسط یکی از اهالی روستا اهداء شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران ادامه داد: با بهره برداری از طرح انتقال آب به روستای اسکو محله بخش امامزاده عبدالله آمل هزار و231 خانوار با بیش از چهارهزار و200 نفر ازمزایای آب آشامیدنی سالم بهرمند شدند.

رنجبر ادامه داد: طرح توسعه انتقال آب از این مجتمع به روستاهای سهری، اپند و کاسمده با تامین اعتبار از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان آمل و سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران انجام خواهد شد.

کد مطلب 1419659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها