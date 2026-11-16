به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه آبرسانی روستای تیلم شهرستان سوادکوه اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار و بهبود زیرساخت‌های خدماتی منطقه از ۱۸ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده افزود: تاکنون ۶.۵ کیلومتر از مسیر پروژه لوله‌گذاری شده و دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در طول مسیر احداث شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران ادامه داد: تکمیل عملیات برق‌رسانی و اجرای نهایی ایستگاه پمپاژ از مراحل باقی‌مانده این پروژه است که با انجام آن‌ها، امکان بهره‌برداری از طرح و تأمین آب مورد نیاز ساکنان روستای تیلم فراهم خواهد شد.

سلیمان‌نژاد با قدردانی از عوامل اجرایی و فنی پروژه، تلاش کارگران، مهندسان و نیروهای متخصص را در پیشبرد این طرح مؤثر دانست و گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی حاصل همکاری نیروهای جهادی و متخصصی است که با وجود شرایط مختلف، برای رفع نیازهای مناطق کمتر برخوردار تلاش می‌کنند.

وی همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شرکت آب و فاضلاب مازندران را در پیشبرد عملیات آبرسانی حائز اهمیت دانست و بر نقش مشارکت بین‌بخشی در تحقق طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران خاطرنشان کرد: پروژه آبرسانی روستای تیلم در قالب همکاری مشترک سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) اجرا می‌شود.

سلیمان‌نژاد در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی گفت: بسیج سازندگی با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، نیروهای متخصص و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اجرای طرح‌های زیرساختی و رفع نیازهای اساسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار را دنبال می‌کند.