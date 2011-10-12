کنسرت های جشن موسیقی با یاد جنگوک به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این کنسرت پس از اینکه ارکستر بر روی صحنه مستقر شد نماهنگی از زندگی و آثار عطا جنگوک پخش شد در این قسمت از برنامه این نوازنده و آهنگساز موسیقی ایران در خصوص نگاه خود به هنر موسیقی ایران و خاطراتی که در این عرصه از سر گذرانده است سخن گفت . پس از پایان این نماهنگ چراغ های صحنه روشن شد و گروه ارکستر آکادمیک تهران در میان تشویق حاضرین در تالار وحدت به اجرای برنامه پرداختند.

آخرین کنسرت از شبهای جشن خانه موسیقی که به یاد عطا جنگوک نوازنده تار و سه تار اختصاص داشت، در دو بخش برگزار شد. بخش نخست این کنسرت با قطعه کوتاه بی کلام "به یاد صبا" به آهنگسازی حسین دهلوی آغاز شد و در ادامه قطعاتی چون "می گذرم" به آهنگسازی علی تجویدی و تنظیم برای ارکستر توسط امین سالمی، "دیلمان" و "کاروان" با آهنگسازی مرتضی محجوبی که به زنده یاد عطا جنگوک اجرا شد .

پس از پایان این بخش از قطعات، امیر رفعتی به روی صحنه آمد و دو قطعه "پیام عاشقانه" و " رفتی" به آهنگسازی همایون خرم با تنظیمی از بابک شهرکی را اجرا کرد .

پس از پایان این بخش از کنسرت و استراحتی کوتاه ، ارکستر آکادمیک تهران به رهبری امین سالمی بار دیگر به روی صحنه آمد و قطعات بخش دوم را با یک قطعه بی کلام به آهنگسازی حسین دهلوی آغاز کرد، در بخش دیگری از این کنسرت وحید تاج یکی دیگر از خواننده های مهمان این کنسرت به روی صحنه آمد و قطعه "مرا عاشق" و "موسم گل" به آهنگسازی پرویز مشکاتیان با تنظیم امین سالمی را اجرا کرد.

پس از پایان آواز وحیدتاج ، خواننده اصلی گروه حمید خزائی قطعات "ای آشنا" به آهنگسازی همایون خرم با تنظیمی از بابک شهرکی ، سرآسیمه و مرغ شب (موسیقی فلکلور قوچانی تقدیم به زنده یاد عطا جنگوک ) را اجرا کرد .

پایان بخش ، قسمت دوم از این اجرای قطعه "سرای امید" به آهنگسازی محمدرضا لطفی به صورت همخوانی حمید خزایی ، وحید تاج و امیر رفعتی اجرا شد و مورد استقبال حاضرین در سالن قرار گرفت.

لازم به ذکر است مراسم اختتامیه دوازدهمین جشن خانه موسیقی امشب ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می شود.

در حاشیه

- حمایت معنوی از ارکسترهای مستقل ابتکار تازه ای بود که خانه موسیقی به مناسبت سالگرد تاسیس دوازدهمین جشن خانه موسیقی در شبهای موسیقی به روی صحنه رفت و این حمایت فرصتی برای دیده شدن این ارکسترها و نمایش توانایی حرفه ای ارکسترهایی که در این سه شب اجرای برنامه داشتند، بود.

- قطعاتی که ارکستر آکادمیک تهران اجرا کرد از جمله آثاری بود که به گوش شنونده موسیقی ایرانی تا اندازه ای آشنا می آمد که این انتخاب در نوع خود خوب بود اما نکته قابل توجه این بود که در مجموع رپرتوار این ارکستر حتی یک قطعه از ساخته های رهبر ارکستر و یا یک آهنگسازی که نام آشنایی ندارد وجود نداشت و شاید همین مسئله موجب شد توانایی های این گروه موسیقی دیده وشنیده نشود.

- ارکستر آکادمیک تهران در این کنسرت نه تنها یاد و خاطر عطا جنگوک را زنده کرد بلکه یاد هنرمندان دیگری چون علی تجویدی،مرتضی محجوبی و پرویز مشکاتیان را نیز زنده کرد.

-قطعه سرای امید که در دوران انقلاب به آهنگسازی محمدرضا لطفی ساخته و با آواز استاد محمدرضا شجریان خوانده شده بود شامگاه گذشته بار دیگر توسط ارکستر آکادمیک تهران به صورت همخوانی اجرا شد، که شور و حرارت بسیاری در میان حاضرین در سالن ایجاد کرد.