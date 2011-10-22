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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

آخرین تحولات ترکیه/

افزایش تلفات عملیات علیه پ.ک.ک/ گفتگوی تلفنی اردوغان با بارزانی

افزایش تلفات عملیات علیه پ.ک.ک/ گفتگوی تلفنی اردوغان با بارزانی

افزایش تلفات درگیریها میان نظامیان ترک و اعضای حزب کارگران کردستان به 32 نفر و گفتگوی تلفنی نخست وزیر ترکیه با رئیس اقلیم کردستان عراق درباره پاکسازی کوههای قندیل از عناصر "پ.ک.ک" از جمله آخرین اخبار مربوط به ترکیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "دوغان" ترکیه اعلام کرد که طی عملیات گسترده نظامیان ترک علیه اعضای حزب کارگران کردستان از نیمه شب گذشته تا صبح امروز شنبه در استان "حکاری" در جنوب شرق این کشور دستکم 32 عضو "پ.ک.ک" کشته شدند.

بر اساس این گزارش ارتش ترکیه به طور مستمر نظامیان خود را برای مبارزه علیه اعضای حزب کارگران کردستان با هلیکوپتر به استان حکاری اعزام می کند.

روزنامه "خبر" ترک نیز در گزارشی به تماس تلفنی رئیس اقلیم کردستان عراق و نخست وزیر ترکیه اشاره کرد و نوشت: "رجب طیب اردوغان" در یک تماس تلفنی به "مسعود بارزانی" گفت که یا منطقه را پاکسازی کنید یا خودمان آن را پاکسازی می کنیم.

اردوغان در این تماس تلفنی به بارزانی گفت: حضور پ.ک.ک در شمال عراق به روابط کردها و ترکیه آسیب زده و از 80 تا 100 هزار نیروی پیش مرگ کرد می خواهیم تا ما را در مبارزه علیه اعضای حزب کارگران کردستان یاری کنند.

نخست وزیر ترکیه در ادامه خواستار قطع کمک های لجستیکی به پ.ک.ک و همچنین همکاری نیروهای کرد برای پاکسازی کوههای قندیل از اعضای حزب کارگران کردستان شد.

حزب کارگران کردستان ترکیه که آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها آن را یک گروه تروریستی به شمار می آورند، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.

کد مطلب 1440174

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