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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱:۱۱

۳۴ طرح اقتصادی در دشتستان به بهره‌برداری رسید

۳۴ طرح اقتصادی در دشتستان به بهره‌برداری رسید

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، ۳۴ طرح اقتصادی در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه شب در پایان آیین‌های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های دهه فجر شهرستان دشتستان در جمع خبرنگاران با قدردانی از مشارکت باشکوه مردم استان بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این حضور، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی است که چشم جهانیان را خیره کرد.

استاندار بوشهر افزود: در دهه فجر امسال پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی ارزشمندی در حوزه‌های آموزش، حمل و نقل، آب، زیرساختی و ...در دشتستان افتتاح یا اجرایی شدند که تاثیر بسزایی در رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم دارد.

زارع از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۴۸ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در دشتستان در دهه فجر خبر داد و خاطر نشان کرد: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان افتتاح و اجرایی شده‌اند.

استاندار بوشهر گفت: از مجموع پروژه‌های شهرستان دشتستان، ۶۱۴ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرایی یا افتتاح شدند.

زارع تصریح کرد: همچنین ۳۴ طرح اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری ۶۲۵ میلیارد تومان در دشتستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: دشتستان نقش مؤثری در اقتصاد استان بوشهر بویژه در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری دارد و امیدوارم با اجرای طرح‌های جدید، شاهد اشتغال پایدار بیشتر جوانان و ارتقای سطح رفاه عمومی باشیم.

زارع یادآور شد: دشتستان در حوزه آب آشامیدنی مشکلاتی دارد که امیدوارم با تکمیل پروژه‌های حوزه آب از جمله سد دالکی شاهد رفع این مشکلات باشیم.

استاندار بوشهر گفت: در بخش راهسازی نیز پروژه‌های مهمی از جمله بزرگراه دالکی به کنارتخته در دست اجراست که تسریع در تکمیل این پروژه‌ها مورد تاکید قرار دارد.

کد مطلب 6746974

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