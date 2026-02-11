استاندار بوشهر: قدردان حضور مردم در راهپیمایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهرٰ ارسلان زارع عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای راهداری دشتستان اظهار کرد: اجرای این پروژهها، برای حفظ سلامت و جان مردم و تسهیل در رفت و آمد شهروندان، بسیار اثربخش است.
وی افزود: پروژههای متنوعی در حوزه راهداری در دشتستان اجرایی و عملیاتی شده که امیدوارم در موعد مقرر تکمیل و راهاندازی شوند.
استاندار بوشهر یادآور شد: قدردان حضور مردم آگاه، انقلابی و با شعور بالای سیاسی دشتستان در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن هستم که پیام اقتدار و انسجام ملی را به جهانیان مخابره کردند.
زارع تصریح کرد: پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی ارزشمندی در دشتستان تعریف شده که با تلاش نماینده مردم دشتستان در مجلس و فرماندار شهرستان و سایر مسئولان، اعتبارات لازم برای این طرحها، تأمین و شاهد اعتلای شهرستان خواهیم بود.
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