استاندار بوشهر: قدردان حضور مردم در راهپیمایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهرٰ ارسلان زارع عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های راهداری دشتستان اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها، برای حفظ سلامت و جان مردم و تسهیل در رفت و آمد شهروندان، بسیار اثربخش است.

وی افزود: پروژه‌های متنوعی در حوزه راهداری در دشتستان اجرایی و عملیاتی شده که امیدوارم در موعد مقرر تکمیل و راه‌اندازی شوند.

استاندار بوشهر یادآور شد: قدردان حضور مردم آگاه، انقلابی و با شعور بالای سیاسی دشتستان در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن هستم که پیام اقتدار و انسجام ملی را به جهانیان مخابره کردند.

زارع تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی ارزشمندی در دشتستان تعریف شده که با تلاش نماینده مردم دشتستان در مجلس و فرماندار شهرستان و سایر مسئولان، اعتبارات لازم برای این طرح‌ها، تأمین و شاهد اعتلای شهرستان خواهیم بود.