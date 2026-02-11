مطالبه ۱۵ ساله مردم بندرگاه محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه روشنایی اسکله‌های شرقی و غربی بندر صیادی روستای بندرگاه اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات به‌حق مردم به‌ویژه در مناطق ساحلی و روستایی اولویت فرمانداری بوشهر است.

وی در ادامه افزود: تأمین روشنایی اسکله بندرگاه که بیش از یک دهه خواسته جامعه صیادی و ساکنان این روستا بود با پیگیری مستمر و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در دولت چهاردهم محقق شد.

فرماندار بوشهر با اشاره به مشارکت نیروگاه اتمی بوشهر و دهیاری روستای بندرگاه در اجرای این طرح، گفت: در این پروژه ۵۶ پایه چراغ و ۱۱ پروژکتور در اسکله‌های شرقی و غربی نصب شده که نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد تسهیل فعالیت‌های شبانه صیادان و ارتقای امنیت عمومی این محدوده دارد.

مظفری در ادامه تأکید کرد: توجه به معیشت جامعه صیادی ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی محلی از مصادیق عدالت خدماتی و توسعه پایدار است که در دولت چهاردهم با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این مطالبه دیرینه نشان‌دهنده پاسخگویی مؤثر به خواسته‌های مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی است و این مسیر با تداوم پیگیری‌های میدانی و مشارکت دستگاه‌ها ادامه خواهد یافت.