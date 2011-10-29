دستگیری شاه کلید بانکی پرونده فساد مالی/ مجید، هدیه تهرانی نبود؛درگذشت

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 7 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

جریان انحرافی برای کسب آرا سکه می‌دهد

حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، از فعالیت‌های زودهنگام در حوزه انتخابیه‌اش خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر اینکه پنج ماهی است که فعالیت‌های انتخاباتی در حوزه انتخابیه ما شروع شده است اما چند نفری هستند که به صورت خاص از نزدیکان جریان انحرافی هستند و در آن راستا فعالیت می‌کنند. وی در ادامه افزود: این نزدیکان به جریان انحرافی متاسفانه از بعضی رانت‌های دولتی نیز استفاده می‌کنند. نوروزی با تاکید بر اینکه این افراد به لحاظ مالی بسیار ریخت و پاش می‌کنند، مدعی شد: این افراد در مجالس عروسی و عزا شرکت می‌کنند و برای عرض ارادت و یا تسلیت به صاحبان مجالس سکه هدیه می‌دهند.

دفاع جمهوری آذربایجان از قتل سرباز ایرانی

سایت خبری جهان نوشت : هفته نامه آینه چاپ جمهوری آذربایجان در یادداشتی با اشاره به قتل یک سرباز ایران در جمهوری آذربایجان، مدعی فشار ایران بر این کشور شد. این هفته نامه چاپ باکو با دفاع از قتل سرباز ایرانی توسط مرزبانان جمهوری آذربایجان مدعی شد: به عقیده کارشناسان سیاسی، نقض مرز از سوی طرف ایران نمی تواند جنبه تصادفی داشته باشد. این اقدام جنبه اعمال فشار به جمهوری آذربایجان را دارد.

بازداشت 70 طراح لباس در تهران به اتهام آموزش دختران برای مانکن شدن

خبرگزاری دانشجو از بازداشت 70 طراح لباس در تهران خبر داد.این سایت به نقل از یک کار‌شناس مسائل فرهنگی که نامش فاش نشده، این مطلب را بیان کرده است. آن‌طور که این کار‌شناس گفته این افراد به اتهام آموزش چندین دختر برای «مانکن»‌شدن بازداشت شده‌اند.

آریا را چه کسی به مشایی معرفی کرد؟

به گزارش سایت خبری فردا ، یکی از اقوام نزدیک حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در شرکت آریا مشغول به کار بوده است و وی از این طریق با آریا ارتباط می‌گیرد و اساسا وی معرف امیر منصور آریا به اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر رئیس جمهور بوده است. رابطه پورمحمدی با مشایی از زمان ریاست مشایی در سازمان گردشگری شکل می‌گیرد و پیشنهاد تأسیس بانک گردشگری را وی به مسئول دفتر رئیس جمهور می‌دهد و با کمک جریان انحرافی بانک‌ گردشگری و... را تأسیس می‌کند.

استعفای مطهری قطعا رای نمی آورد

حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در مورد تقاضای استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس ، به سایت خبری اعتدال گفت: استعفا طبق قانون اساسی حق هر نماینده ای است ، ایشان هم حق استعفا داشت ، اما به نظر من مجلس می خواهد که ایشان باشند و به استعفای ایشان رای نخواهد داد. در همین راستا مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و عضو فراکسیون خط امام ره (اصلاح طلبان) مجلس شورای اسلامی تاکید کرد :من مطمئن هستم مجلس با رای بالایی استعفای مطهری را نخواهد پذیرفت.

نامزدی حسن روحانی در انتخابات مجلس

مشرق نیوز در خبری آورده : برخی منابع خبری از قطعی شدن کاندیداتوری حسن روحانی دبیر سابق شورای امنیت ملی کشور برای مجلس نهم خبر می دهند. گفته می شود وی سرلیست حزب کارگزاران در تهران خواهد بود.

دستگیری شاه کلید پرونده فساد مالی در سیستم بانکی

به گزارش مشرق نیوز گفته می شود شاه کلید پرونده فساد مالی در سیستم بانکی در پی اثبات دخالت هایش در اختلاس بانکی اخیر بازداشت شده است. براساس این گزارش وی که در دوره فعالیتهای اقتصادی حزب مشارکت در دوران اصلاحات از یک مسئولیت جزء در استانداری یکی از استان های محروم کشور به سمت یکی از معاونت های وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتقاء یافته بود ، در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد از این سمت عزل شد اما پس از ایجاد ارتباطات نزدیک با جریان انحرافی از طریق "ح- م" مشاور ارشد وی، به سمت قبلی خود بازگشته و پس از مدتی به سمت قائم مقامی یک نهاد مهم مالی و بانکی منصوب گردید.

خاتمی:اگر درانتخابات شرکت نکنیم باید خداحافظی کنیم

به گزارش جوان آنلاین ، سیدمحمد خاتمی در جلسات مختلف به اصلاح طلبان هشدار داده است که در صورت عدم حضور در انتخابات با خداحافظی تاریخی از صحنه سیاسی کشور مواجه خواهند شد. وی در این زمینه گفته است:اگر اصلاح طلبان انتخابات مجلس نهم را جدی نگیرند و بگذارند طیفی از اصولگرایان منتقد احمدی نژاد وارد مجلس شوند فاتحه اصلاحات تا ۱۰ سال آینده خوانده می شود. وی همچنین بر ایراد فشار به نظام برای تحقق حداقل یکی از شروط خودتاکید و گفته است:ما باید از کانال های مختلف به نظام فشار بیاوریم تا برخی از شروط ما را بپذیرد.

قطعا کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

صراط نوشت:وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که شایعه شده است شما قصد کاندیداتوری برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را دارید گفت: صد در صد دروغ است ـ خیالتان راحت . شخصی مثل من که نه حزب دارد نه گروه نمی تواند رئیس جمهور شود .

مجید، هدیه تهرانی نبود و به دلیل مشکل مالی درگذشت!

تابناک نوشت: مجید فروغی، بازیگری که در زمینه بازیگری سه دهه تلاش کرد، در حالی در گذشت که برای درمان این بیماری، به پنج میلیون تومان نیاز داشت و برای تأمین این مبلغ، در قالب وام از مراکز مربوطه درخواست یاری کرد، ولی متأسفانه یاریگری پیدا نشد، تا جایی که بیماری، او را در هم شکست و روی در خاک کشید.