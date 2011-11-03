قیمت تخم مرغ در گلستان فروکش کرد/ قیمت مرغ افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، درپی نوسانات قیمت تخم مرغ در ماه گذشته اکنون نرخ تخم مرغ در مناطق مختلف گلستان فروکش کرده و نسبت به ماه گذشته قیمتها با کاهش روبرو بوده است.

قیمت انوع تخم مرغ که در ماه گذشته در فروشگاههای گلستان حتی بیشتر از نرخ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود اکنون سیر نزولی به خود گرفته است.

البته ناگفته نماند، کوچکتر شدن حد و اندازه تخم مرغها در روزهای اخیر و عرضه بیشتر آن موجب شد تا قیمت تخم مرغ کاهش یابد و این ماده غذایی همچنان بر سفره های غذایی باقی ماند.

قیمت تخم مرغ ماه گذشته در سوپرمارکتی در خیابان ولیعصر گرگان که از عرضه تخم مرغ دانه ای (عددی) خودداری می کرد، به ازای هر کیلو 3800 تومان و شانه 7500 تومان اعلام شد ه بود.

همچنین در فروشگاهی در کوی طبیعت که مدعی بود تخم مرغ دانه ای ندارد، به ازای هر کیلوگرم 3700 تومان و تخم مرغ شانه ای 8500 تومان عرضه می شد.

قیمت هر کیلو تخم مرغ بین هزار تا دو هزار تومان کاهش یافت

اما قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر در فروشگاههای گلستان به ازای هر کیلوگرم حدود 1000 تومان و به ازای هر شانه نیز بین 1200 تا 2000 تومان کاهش یافته است.

هم اکنون قیمت تخم مرغ در فروشگاهی در بازار نعلبندان گرگان به ازای هر کیلوگرم 2800 تومان درج شده است.

علاوه براین هر شانه تخم مرغ شش هزار و 200 تومان در این منطقه داد و ستد می شود.

فروشگاه دیگر در منطقه شالیکوبی گرگان، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را بین 2600 تا 2700 تومان و قیمت تخم مرغ شانه ای را 5500 تومان اعلام کرده است.

درحالیکه در ماه قبل فروشگاهها و سوپرمارکتهای گلستان از عرضه تخم مرغ به صورت دانه ای و تک فروشی خودداری می کردند، در آبانماه و روزهای اخیر از فروش دانه ای تخم نیز مضایقه نمی کنند.

همچنین قیمت تخم مرغ به صورت کیلویی در فروشگاهی در خیابان شهید بهشتی گرگان به ازای هر کیلوگرم 2950 تومان اعلام شده است.

قیمت تخم مرغ در شهرستانهای دیگر گلستان نیز با کاهش محسوسی مواجه بوده است به طوری که نرخ تخم مرغ شانه در شهرستان علی آباد کتول به سه هزار و 300 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

این درحالیست که قیمت تخم مرغ در ماه گذشته در فروشگاههای این شهرستان به ازای هر کیلوگرم حدود 3750 تومان اعلام شده بود.

نوسالان قیمت مرغ

هر چند قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر در گلستان کاهش یافته است ولی قیمت هر کیلوگرم مرغ در آبانماه نسبت به ماه گذشته با رشد روبرو شده است.

اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ در فروشگاههای گرگان بین 3300 تا 3400 تومان در نوسان است.

افزایش قیمت مرغ در شهرستانهای گلستان بیشتر نمایان شده است و قیمت مرغ در برخی شهرستانها از جمله علی آباد کتول به کیلویی 4200 تومان نیز رسیده است.

در حال حاضر بیش از 700 واحد مرغداری گوشتی در استان گلستان فعال است و طبق آمار در سال گذشته حدود 58 میلیون قطعه جوجه ریزی در این واحد ها صورت گرفته که نسبت به سال 88 حدود 39 درصد آن در داخل استان مصرف شده و مابقی به سایر استانها صادر شده است .