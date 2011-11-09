۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

همایش "علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی" برگزار می‌شود

همایش "علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی" با هدف بررسی مباحثی چون فلسفه اجتماع از نگاه علامه روز پنجشنبه 26 آبان در دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی" به مناسبت روز جهانی فلسفه و در محورهایی چون کاربرد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، فلسفه اجتماع از نگاه علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم اجتماعی، نظریه انسان و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی، نظریه معرفت و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی برگزار می شود .

تبیین پارادایم اجتهادی دانش دین با تأکید بر مبانی فلسفی علامه طباطبایی، رابطه علم و دین از نظر علامه طباطبایی و روش شناسی استنباط علوم انسانی در علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی از دیگر محورهایپیش بینی شده برای این همایش است .

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عبدالحظین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سخنرانهای این همایش هستند .

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و تأثیر آن بر تولید علوم سیاسی اسلامی،  نظریه انسان و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی، هستی جامعه از نظرگاه علامه و تأثیر آن بر علوم انسانی ـ اسلامی عناوین مقالاتی هستند که برای ارائه در این همایش پیش بینی شده اند .

آیت الله جوادی آملی سخنران مراسم پایانی این همایش خواهد بود که با همکاری مؤسسه فلسفه و حکمت ایران و مجمع عالی حکمت اسلامی  برگزار می شود.

