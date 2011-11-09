به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی" به مناسبت روز جهانی فلسفه و در محورهایی چون کاربرد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، فلسفه اجتماع از نگاه علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم اجتماعی، نظریه انسان و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی، نظریه معرفت و علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی برگزار می شود .

تبیین پارادایم اجتهادی دانش دین با تأکید بر مبانی فلسفی علامه طباطبایی، رابطه علم و دین از نظر علامه طباطبایی و روش شناسی استنباط علوم انسانی در علوم انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی از دیگر محورهایپیش بینی شده برای این همایش است .

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عبدالحظین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سخنرانهای این همایش هستند .

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و تأثیر آن بر تولید علوم سیاسی اسلامی، نظریه انسان و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی، هستی جامعه از نظرگاه علامه و تأثیر آن بر علوم انسانی ـ اسلامی عناوین مقالاتی هستند که برای ارائه در این همایش پیش بینی شده اند .

آیت الله جوادی آملی سخنران مراسم پایانی این همایش خواهد بود که با همکاری مؤسسه فلسفه و حکمت ایران و مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.