به گزارش خبرنگار مهر، پس از مشخص شدن نتیجه MRI قاسم حدادی‌فر، هافبک ذوب‌آهن مشخص شد که مصدومیت پای راست این بازیکن به نحوی است که این بازیکن ۴ هفته نمی تواند برای تیمش به میدان برود.

پیش از این اعلام شده بود که که مصدومیت پای راست قاسم حدادی‌فر مثل مصدومیت سابق او نیست، اما به نظر می‌رسد که این مسئله درست نیست و پای راست قاسم دقیقا مثل پای چپ او آسیب دیده بنابراین او نزدیک به ۴ هفته نمی‌تواند برای تیمش به میدان برود.

این بازیکن در روزهای گذشته فعالیت‌های درمانی خود را طی کرد و در روزهای آینده نیز به فعالیت‌های درمانی خود ادامه می‌دهد.

ذوب‌آهن باید روز جمعه 27 آبان در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر به مصاف نفت آبادان برود.