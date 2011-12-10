آغاز بازیافت آب در پایتخت/ آبیاری فضای سبز شهر با آب بازیافتی

محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح بازیافت آب در تهران گفت: امکان سنجی های اجرایی شدن طرح بازیافت آب در برخی از مناطق تهران مدتی است که آغاز شده و مناطقی که دارای فضای سبز بیشتری هستند در اولویت هستند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری متولی آب وفاضلاب شهرنیست گفت: ما این طرح را برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز شهر استفاده می کنیم.

حیدرزاده ادامه داد: توسعه این طرح موازیکاری با فعالیت های شرکت آب و فاضلاب شهر تهران است و در مناطقی که شبکه فاضلاب احداث شده است نیازی به اجرای این طرح نیست.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تایید تاخیر در اجرایی شدن این طرح گفت: یکی از دلایل کندی تحقق این پروژه کمبود اعتبارات است که در صورت تامین اعتبارت اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از بحران‌های جامعه امروزی بحران آب است افزود: پیش بینی می شود جنگ آینده بشر بر سر آب باشد و بر این اساس باید دولت‌ها، مصرف بهینه از آب و بازچرخانی آن را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.