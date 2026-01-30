تمدید ماموریت سربازان آلمانی در اقلیم کردستان عراق از سوی بوندستاگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، پارلمان آلمان(بوندستاگ) تصمیم گرفت حضور نیروهای این کشور در اقلیم کردستان عراق را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کند.

در رأی‌گیری انجام‌شده، ۴۷۷ نماینده به تمدید مأموریت نیروهای آلمانی رأی موافق دادند، ۱۰۰ نماینده با این تصمیم مخالفت کردند و یک نماینده نیز رأی ممتنع داد.

بر اساس قانونی که به تصویب رسیده است، ۱۰۹ میلیون یورو برای پوشش هزینه‌های ادامه حضور سربازان آلمانی در عراق و اقلیم کردستان عراق در سال جاری اختصاص داده خواهد شد.

در حال حاضر حدود ۵۰۰ سرباز آلمانی در قالب مأموریت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اقلیم و عراق مستقر هستند و شمار آنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. قرار بود مأموریت این نیروها در ۳۱ ماه جاری به پایان برسد.

آلمان اعلام کرد که هدف از حضور این نیروها جلوگیری از بازگشت دوباره گروه داعش و کمک به تأمین امنیت عراق است. این نیروها به ‌طور ویژه در اربیل و بغداد مستقر هستند.

آلمان از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو کمک‌های امنیتی و انسانی به عراق و اقلیم کردستان ارائه کرده است.

این کشور اروپایی در سال ۲۰۲۲ به مأموریت مشابه خود در سوریه و شمال ‌شرق سوریه پایان داد.