کشف میدان بزرگ گازی در خزر/ حجم ذخایر جدید بیش از کل ذخایر گاز خزر است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر نفت دقایقی قبل از کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دریای خزر خبر داد و گفت: هفته گذشته با ادامه فعالیت سکوی نیمه شناور امیر کبیر، شرکت ملی نفت ایران موفق به کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دریای خزر شده است.

وزیر نفت با اعلام اینکه پیشتر در دریای خزر 46 بلوک اکتشافی شناسایی شده بود، تصریح کرد: اکثر این بلوکهای اکتشافی در آبهای عمیق ایران در دریای خزر قرار گرفته اند.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با وجود تمامی پیش بینی و مطالعات انجام شده توسط شرکتهای خارجی حجم ذخایر گاز طبیعی مخزن شناسایی شده در ایران بیش از کل ذخایر گاز دریای خزر است، اظهار داشت: هم اکنون مراحل مطالعاتی این مخزن جدید گازی توسط شرکت نفت خزر در حال انجام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای دستیابی به این مخزن عظیم گازی بیش از 2 هزار و 400 متر عملیات حفاری اکتشافی انجام شده است، بیان کرد: این مخزن گاز طبیعی در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر و در نزدیکی مرز مشترک کشف شده است.

وی با اعلام اینکه به زودی حجم دقیق ذخایر گاز طبیعی این مخزن جدید در دریای خزر اعلام می شود، تبیین کرد: در حال حاضر ایران تنها دارنده تکنولوژی حفاری در آبهای عمیق و نیمه عمیق است.

به گزارش مهر، در برنامه چهارم توسعه همزمان با راه اندازی سکوی نیمه شناور امیرکبیر حفاری 2 حلقه چاه اکتشافی ایران در آبهای نیمه عمیق دریای خزر در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.



در حال حاضر حفاری چاههای اکتشافی ایران در دریای خزر مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و مطابق با نتایج اکتشافی این دو حلقه چاه، قرار است طرح جامع توسعه میادین هیدروکربوری تدوین و اجرایی شود.



در سالهای گذشته مطالعات اکتشافی در آبهای دریای خزر توسط شرکتهای خارجی انجالم شده بود، از این رو تاکنون حدود 46 ساختار هیدروکربوری در این منطقه شناسایی شده است که از این میان آنها شرکت ملی نفت ایران 6 مخزن را دارای صرفه اقتصادی و موقعیت ژئوپولیتیک می داند.

از مهر ماه سال 1388 فعالیتهای اکتشافی سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر با حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شده است.



سابقه فعالیتهای اکتشافی ایران در این حوزه هیدروکربوری به حدود 18 سال گذشته با حفاری سه حلقه چاه در آبهای کم عمق دریای خزر باز می گردد.