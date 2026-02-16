گسترش فرهنگ قرآنی با برپایی ۱۹ غرفه در هفدهمین نمایشگاه قرآن بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه قرآن کریم از ۲۷ بهمن‌ماه تا اول اسفند، هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

وی با بیان اینکه این رویداد با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انس عمومی با مفاهیم آسمانی برگزار می‌شود، افزود: نمایشگاه امسال با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مؤسسات قرآنی استان، زمینه حضور گسترده گروه‌های مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان را فراهم کرده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: این دوره از نمایشگاه در قالب ۱۹ غرفه و با حضور ناشران، کتاب‌فروشان و مؤسسات فعال در حوزه قرآن کریم برپا شده است.

وی تصریح کرد: کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد که ۱۰ درصد آن از سوی غرفه‌داران و ۲۰ درصد دیگر در قالب بن خرید کتاب تأمین می‌شود.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در کنار عرضه محصولات مکتوب، غرفه‌هایی با موضوعاتی همچون نقالی و خوشنویسی قرآنی، مسابقات فرهنگی، بخش ویژه کودکان و غرفه حوزه علمیه نیز دایر است که در این بخش قرآن‌های آسیب‌دیده حوزه علمیه جعفریه قاین نیز به نمایش گذاشته شده است.

رمضانی با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه بیان کرد: هر شب برنامه‌های متنوعی از جمله جشن «روزه‌اولی‌ها» با همکاری آموزش و پرورش استان، رونمایی از کتاب‌های قرآنی کودک، محفل انس با قرآن با مشارکت نیروی انتظامی و همچنین محفل «اسرار حج» ویژه حجاج با همکاری حج و زیارت برگزار می‌شود.