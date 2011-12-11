300 مدرسه در اردبیل هوشمندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از مدرسه راهنمایی دخترانه شاهد اردبیل اظهار کرد: از محل وزارت آموزش و پرورش 20 میلیارد ریال برای تجهیز مدارس استان به فناوری نوین اختصاص یافته است.

به گفته وی در فاز اول 300 مدرسه و در فاز دوم سعی می شود یک هزار مدرسه و در فاز سوم 400 مدرسه دیگر هوشمند شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه کار هوشمندسازی مدارس اردبیل آغاز شده، افزود: به زودی فاز اول این طرح با اختصاص درصدی از اعتبارات استانی تمام می شود.

محمودزاده هوشمندسازی مدارس را جایگزین شدن تکنولوژی برای کتاب دانست و عنوان کرد: با استفاده از فناوری نوین معلمان با علم روز مطالب درسی را به خوبی تدریس می کنند.

این مسئول از اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای هوشمند سازی یک مدرسه توسط هر اداره کل خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با همکاری اولیای دانش آموزان ظرف دو یا سه سال آینده تمام مدارس استان هوشمند می شود و معلمان و دانش آموزان با انگیزه و نشاط بیشتر مشغول یاددهی و یادگیری خواهند شد.