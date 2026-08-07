https://mehrnews.com/x3cLfY ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6910664 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد مشهد- در این ویدئو تصاویری از اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مشهد همزمان با شب صد و شصتم را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6910664 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور برگزاری نماز استغاثه در اجتماع شبانه چناران یکصدو شصتمین شب حضور مردم کاشمر در میدان دفاع از میهن اقامه نماز استغاثه مردم مشهد صد و شصت و یکمین تجمع شبانه مردم مشهدالرضا(ع) اقامه نماز استغاثه در اجتماع مردمی مشهد روایت مهر از صد و شصت و دومین حضور مردم مشهدالرضا(ع) در میدان روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی مردم مشهد در تجمعات برچسبها استغاثه بیعت با رهبر انقلاب مشهد
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