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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

مشهد- در این ویدئو تصاویری از اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مشهد همزمان با شب صد و شصتم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6910664

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