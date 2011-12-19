مسلمانان کانادا پیام محبت اسلام را به جامعه منتقل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نمایشگاه قرآن مسلمانان شهر وینیپگ این هفته در برگزار شده و پذیرای غیرمسلمانان این شهر در کانادا است.

حمد احمد از اعضای جامعه اسلامی که در راستای برگزاری این نمایشگاه و ستاد معرفی اسلام به جامعه محلی فعالیتهای بسیاری انجام داده است گفت: ستاد ما با هدف نشان دادن صلح از منظر اسلام و ترویج صلح و آشتی در دین اسلام فعال است.

افضل محمد رئیس انجمن اسلامی مسجد وینیپگ گفت: شعار این جامعه "عشق نسبت به همه، نفرت از هیچ کس" است، چرا که در میان مسلمانان، قرآن در جوامع غربی دچار سوء باورهای بسیاری شده است که بیشتر این سوء تفاهم ها از فعالیتهای افراط گرایانی گرفته شده که قسمت اعظم پوشش خبری رسانه های غربی به آن اختصاص داده می شود.

وی افزود: 90 درصد مسلمانان صلح جو هستند اما صدای این اکثریت بلند نیست و تلاشهای آنها دیده نمی شود؛ اما فعالیت افراط گرایان و خشونت طلبان به شدت در رسانه های خبری منعکس می شود از این رو مردم جامعه تحت تأثیر رسانه ها به این باورهای منفی رسیده اند.

در نمایشگاه قرآنی که این گروه تشکیل داده اند، عده ای از علمای مسلمان حاضر هستند تا به سؤالاتی که بازدیدکنندگان درباره اسلام و قرآن مطرح می کنند پاسخ دهند. آنها به غیر مسلمانان جزواتی درباره موضوعات مختلف چون حجاب و دیدگاه مسلمانان به مسیح ارائه می کنند تا آنها اطلاعات دست اولی درباره اسلام به دست آورند.

