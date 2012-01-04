شایسته قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ساحلی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طبیب‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در رابطه قهرمانی تیم دریانوردان بوشهر در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر تلاش بسیار زیادی برای قهرمانی در این مسابقات انجام داده بودیم ولی متاسفانه نتوانسته بودیم به این عنوان دست یابیم.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته در عین شایستگی قهرمانی را دست دادیم و در هر سه سال عنوان نائب‌قهرمانی این مسابقات را کسب کردیم و امسال می‌خواستیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم.

مدیرعامل تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر ادامه داد: برای لیگ امسال برنامه‌ریزی گسترده ای انجام داده بودیم و نسبت به سایر رقبا شرایط بهتری داشتیم. با بازیهای خوبی که در لیگ انجام دادیم به حق خود یعنی قهرمانی در لیگ دست یافتیم.

وی به نحوه جذب بازیکنان این تیم اشاره کرد و گفت: در جذب بازیکنان مشکلات زیادی داشتیم و سعی کردیم با جذب بازیکنان بومی بتوانیم قدرت فوتبال ساحلی بوشهر را به نمایش بگذاریم. تیم ما با مبلغی حدود 50 میلیون تومان بسته شد در حالیکه رقبای ما چندین برابر این مبلغ خرج کرده بودند.

وی با اشاره به جایگاه فوتبال ساحلی در استان بوشهر گفت: این رشته در استان بوشهر در بین مردم و مسئولان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و امیدواریم با توجه بیشتر به این رشته ورزشی بتوانیم این عنوان قهرمانی را تکرار کنیم.

مسلم مسیح‌گر یکی از موثرترین بازیکنان دریانوردان بوشهر در این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: جو دوستانه و بسیار خوبی در تیم ما حکمفرما بود و همین عامل مهمی در قهرمانی ما در پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی بود.

وی ادامه داد: بوشهر بازیکنان بسیار خوب و توانمندی در رشته فوتبال ساحلی دارد و این بازیکنان با شرکت در چنین مسابقاتی در سالهای اینده می‌توانند حرف‌های بسیار زیادی برای گفتن داشته باشند.

مسیح‌گر با تبریک این عنوان قهرمانی به مردم استان بوشهر، اضافه کرد: استان بوشهر با توجه به داشتن ساحل‌های فراوان می‌تواند مکان مناسبی برای این رشته ورزشی باشد. امیدواریم با ساماندهی زمین‌های فوتبال ساحلی در سواحل شهرهای ساحلی استان ، شاهد گسترده‌تر شدن این رشته ورزشی در استان بوشهر باشیم.