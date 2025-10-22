فولاد هرمزگان فاتح لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فولاد هرمزگان و هدف سمنان عصر امروز در ساحل بندرعباس و در حضور پرشور هواداران برگزار شد که شاگردان منصور مدارایی با ارائه نمایشی برتر توانستند با گلهای ابوالفضل شریفپور، هادی فرهمند و مهدی شیرمحمدی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شوند.
با این پیروزی فولاد هرمزگان موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را کسب کند دستاوردی که پس از ۱۲ سال تیمی غیر از نمایندگان بوشهر و یزد به آن دست یافته است.
این موفقیت در حالی رقم خورد که تیمهای پایه فولاد هرمزگان نیز پیشتر در ردههای امید و جوانان عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را به دست آورده بودند و نشان میدهد این باشگاه در تمامی ردههای سنی جایگاه ویژهای در فوتبال ساحلی ایران دارد
