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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

50 درصد سهام بیمه دی متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است

50 درصد سهام بیمه دی متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است

ورامین - خبرگزاری مهر: مسئول شعبه بیمه دی جنوب شرق استان تهران اظهار داشت: افتخار بزرگی است که بیش از 50 درصد سهام بیمه دی متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است.

محمد حسین اسماعیلی در گفتگو با مهر افزود: شرکت سهامی بیمه دی در سال 1383 با اخذ مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه به منظور ارائه خدمات بیمه ای در رشته های مختلف تأسیس شد.

وی افزود: این شرکت با بهره مندی از کارشناسان متخصص و متبحر صنعت بیمه و همچنین گسترش شبکه فراش خود در تمامی نقاط  کشور سعی در ارائه خدمات بهینه و مطلوب به بیمه گذاران دارد.

مسئول شعبه بیمه دی در جنوب شرق استان تهران گفت: شعار این شرکت بیمه در کشور تعهد، تخصص و نوآوری است که  شرکت بیمه دی با سرلوحه قرار دادن این شعار تمایز و برتری متعددی دارد.

وی ارائه خدمت تمام سرویس در حوزه های مختلف بیمه ای را از وجه تمایز این بیمه دانست و افزود: این شرکت یک شرکت تمام سرویس در حوزه های مختلف بیمه ای است و با پشتوانه قوی مالی خود و همچنین حمایت بانک دی، استفاده از پرسنل متعهد و متخصص و استفاده از روشهای نوین فناوری اطلاعات آماده ارائه خدمات بیمه ای در هر زمان و مکانی است.

اسماعیلی بیان داشت: افتخار بزرگی است که بیش از 50 درصد سهام این شرکت متعلق به خانواده های شهدا و ایثارگران است و همچنین حضور شرکتها و سازمانهای بزرگ، به عنوان بیمه گذار در خانوده بیمه دی نشان از اعتماد و استقبال مدیران و صاحبان صنایع از این مجموعه است.

وی با اشاره به انواع خدماتی که در این بیمه ارائه می شود گفت: انواع خدمات بیمه این این شرکت شامل بیمه های خوردو، بیمه های حوادث انفرادی، بیمه عمر و حوادث گروهی، بیمه آتش سوزی، بیمه های مسافرتی، بیمه درمان تکمیلی، بیمه های مهندسی، بیمه های باربری، بیمه مسئولیت مدنی و ... است.

مسئول شعبه بیمه دی در جنوب شرق استان تهران بیمه درمان تکمیلی کلیه بازنشستگان تأمین اجتماعیرا از طرحهای مهم پیشرو دانست و گفت: پروژه بیمه درمان تکمیلی کلیه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سراسر کشور طرح بزرگی است که توسط این شرکت انجام  شده است.

وی افزود: استراتژی توسعه بازار و گسترش شبکه فروش و بازاریابی شرکت بیمه دی در سراسر کشور از دیگر طرحهای بیمه دی است که در صدر برنامه های اجرایی قرار دارد.

کد مطلب 1513618

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