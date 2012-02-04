افتتاح بیش از 25 پروژه ویزه دهه فجر در شهرستان های استان مرکزی

به گزارش خبرنگاران مهر، مدیر کل راه و ترابری استان مرکزی از آغاز راه اندازی پنج طرح راه سازی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان، با 19 میلیارد و 500 میلیون ریال اعبتار خبر داد.

غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: طرح هایی که افتتاح آنها از امروز شروع شده است شامل، راه آسفالت محور خانک - ابره در تفرش، راه شازند - آستانه ، راه روستایی قلعه نو و آسفالت جاده آبپخشان است.

وی همچنین از آغازعملیات اجرایی باند دوم محور دلیجان- نراق و تعریض راههای روستایی کمیجان خبر داد.

آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به هفت روستای دلیجان

عملیات گازرسانی به هفت روستای دلیجان به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روستاهای سینقان، مزوش، دربجوقا، دوریدان، شانق، توت و قالهر دلیجان آغاز شد.

به گفته رئیس شرکت گاز دلیجان، برای گازرسانی به این روستاها، 20 هزار متر شبکه پلی اتیلین و 45 هزار متر خط تغذیه فولادی می باشد و نیاز به نصب هفتصد مورد انشعاب و همچنین نصب سه ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت های دو هزار 500 متر مکعبی انجام می شود.

حیدر علی صفاری اعتبار اجرای این پروژه ها را 34 میلیارد و 351 میلیون ریال دانست و گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 700 خانوار ساکن در این روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

بهره برداری از هفت طرح عمرانی در بخش زالیان شهرستان شازند

همزمان با چهارمین روز از دهه فجر، هفت طرح عمرانی با بیش از41 میلیارد و 503 میلیون ریال اعتبار در بخش زالیان شازند به بهره برداری رسید.

گاز رسانی به چهار روستای کتیران علیا، کتیران سفلی، چقاسیاه و تاج دولتشاه، خانه عالم روستای نهرمیان، خانه بهداشت روستای مزرعه خاتون، دهیاری روستای حصارو تخت محل، از جمله طرح های راه اندازی شده است.

همچنین پنج طرح عمرانی زیرسازی و آسفالت محور صادق آباد- حصار دره، زیرسازی و آسفالت محور کتیران، ساختمان دهیاری مهاجران خاک، مسکن مددجویی روستای البرج و کارخانه شیر پاستوریزه و فرآورده های لبنی ستاره سحر، تا پایان دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از 25 واحد مسکن مددجویی در کمیجان و خنداب



30 واحد مسکونی مددجویی در کمیجان و 22 خانه در شهرستان خنداب به تولیت سازمان بهزیستی استان مرکزی به مددجویان تحویل شد.

برای ساخت این خانه ها 40 میلیون ریال کمک بلاعوض و 100 میلیون ریال در قالب تسهیلات به مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.