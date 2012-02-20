شورای شهر غرق آباد بودجه سال 91 شهرداری را تصویب کرد

ابوالفضل باباشلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای اسلامی شهر غرق‌آباد بودجه 13 میلیارد و 250 میلیون ریالی سال آینده شهرداری شهر غرق آباد را تصویب کرد که از این مبلغ 60 درصد در بخش عمرانی و 40 درصد در بخش جاری هزینه خواهد شد.



وی افزود: جدول گذاری و آسفالت معابر، تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی، خرید ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری، خرید یک دستگاه خودرو جمع آوری زباله و راه‌اندازی کارگاه شن و ماسه به منظور درآمدزایی برای شهرداری از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهرداری در سال آینده است که انتظار می‌رود با محقق شدن درآمدها این پروژه‌ها نیز عملیاتی شوند.



وی گفت: غرق آباد با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی خود مانند قابلیت‌های خوب کشاورزی، داشتن زمین‌های مناسب برای احداث کارگاه‌ها و کارخانه های تولیدی، واقع شدن در مسیر جاده ترانزیتی و مرکزیت روستاهای مجاور و وجود نیروی انسانی جوان از پتانسیل های بالای رشد و توسعه برخوردار است.



باباشلو افزود: شهر غرق آباد در مسیر ترانزیتی قرار دارد و ستاد نوروزی این شهر به منظور استقبال از مسافران نوروزی تشکیل شده و در حال برنامه‌ریزی به منظور استقبال از مسافران نوروزی است که در این زمینه با دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.



شهر غرق آباد از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه در 45 کیلومتری شهر ساوه قرار دارد.