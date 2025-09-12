جای زخم کلنگ پروژه های ۲۱ ساله در استان مرکزی منتظر مرهم دولت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهر غرقآباد از توابع شهرستان ساوه در استان مرکزی، سالهای زیادی ِاست که با مجموعهای از پروژههای نیمهتمام و وعدههای عملینشده دستوپنجه نرم میکند، از مجتمع فرهنگی و هنری که بیش از دو دهه از آغاز ساخت آن میگذرد تا پروژه پسماند منطقهای و چمن ورزشی، همه و همه به دغدغههای جدی مردم و شورای اسلامی این شهر تبدیل شده است، شهروندان غرقآباد که چشمانتظار بهرهبرداری از این طرحها هستند، تکمیل و راهاندازی این پروژهها را مطالبه اصلی خود از مسئولان استانی و شهرستانی عنوان میکنند.
۲۱ سال انتظار برای مجتمع فرهنگی و هنری
مجتمع فرهنگی و هنری غرقآباد که نخستین و تنها مرکز فرهنگی این منطقه محسوب میشود، بیش از ۲۱ سال است که در مسیر ساخت و تکمیل قرار دارد، این پروژه در دولت نهم کلنگزنی شد و اگرچه در سالهای اخیر با پیگیریهای دولت سیزدهم سرعت بیشتری گرفت، اما در مراحل پایانی بار دیگر متوقف ماند.
رئیس شورای اسلامی غرقآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مجتمع ظرفیت آن را دارد که به پایگاهی برای نوجوانان و جوانان مستعد در عرصههای فرهنگی و هنری تبدیل شود که مقرر بود در هفته دولت امسال افتتاح شود، اما این وعده نیز محقق نشد و مردم همچنان چشمانتظار هستند.
ابوالفضل باباشلو، تکمیل این مجتمع را زمینهساز توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و حتی اشتغالزایی در منطقه دانست و تأکید کرد: امیدواریم مسئولان استانی و کشوری هر چه سریعتر موانع موجود را برطرف کنند تا این مجموعه مهم به بهرهبرداری برسد.
یکی دیگر از مطالبات جدی جوانان غرقآباد، تعیین تکلیف چمن ورزشی این شهر است که به دلیل مشکلات قراردادی سالها بلااستفاده مانده است.
وی با اشاره به این طرح گفت: پیمانکار پیشین هیچ قرارداد رسمی برای بهرهبرداری نداشت و اکنون مجموعه عملاً تعطیل شده است و چنانچه این ورزشگاه از طریق مزایده قانونی و قرارداد شفاف واگذار میشد، امروز شاهد تخریب و نیمهمخروبه شدن آن نبودیم.
رئیس شورای اسلامی شهر غرق آباد تأکید کرد: درخواست اصلی ما بازگشت سریع این مجموعه به چرخه فعالیت ورزشی و واگذاری اصولی آن به بهرهبرداران واجد شرایط است تا دوباره به محلی برای خدمت به جوانان تبدیل شود.
وعدههای محققنشده حوزه سلامت
موضوع اعزام پزشکان متخصص به غرقآباد نیز از دیگر وعدههای تکرارشدهای است که تاکنون عملی نشده است.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قرار بود هر هفته چند پزشک متخصص به منطقه اعزام شوند تا مردم مجبور به سفر در جادههای پرخطر نباشند، اما با وجود قولهای متعدد این طرح اجرایی نشده است.
وی افزود: حتی نام پزشکان برای حضور در منطقه اعلام شد، اما مردم نتیجهای ندیدند، هر چند هفته دولت، بهترین زمان برای تحقق این وعده بود که به این مهم جامه عمل پوشانده شد و مردم دیگر قولهای تکراری را نمیپذیرند.
وی مشکلات مسکن، مهاجرت معکوس و کمبود زمین برای ساخت پروژههای مسکن را یکی دیگر از دغدغههای شورای شهر غرقآباد دانست و گفت: برای راهاندازی یک پروژه ۲۰۰ واحدی، نیاز به همکاری راه و شهرسازی داریم، اما تاکنون زمین موردنیاز در اختیار بنیاد مسکن قرار نگرفته است.
باباشلو ادامه داد: مشکل مهاجرت معکوس و نیاز به تأمین مسکن برای نیروهای کار و بازگشت اهالی سابق، از دیگر مسائل مهم منطقه است و باید اذعان کرد که مسکن، اشتغال و فضای آموزشی سه رکن اصلی برای تثبیت جمعیت هستند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
پسماند منطقهای؛ ۶ سال بلاتکلیفی
رئیس شورای اسلامی شهر غرق آباد گفت: عملیات اجرایی پروژه مدیریت پسماند منطقهای نیز که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده پس از گذشت ۶ سال همچنان به بهرهبرداری نرسیده و هزینههای سنگینی بر دوش شهرداری غرقآباد گذاشته است.
باباشلو افزود: این پروژه قرار بود با مشارکت شهرداری ساوه، شهرداری غرقآباد و دهیاریهای بخش مرکزی اجرا شود، اما تنها بخشی از اقدامات انجام شده و مراحل اصلی همچنان نیمهکاره مانده است، بار مالی و اجرایی پروژه در عمل بر دوش شهرداری کوچک غرقآباد افتاده است.
وی تأکید کرد: این پروژه متعلق به کل منطقه است و نمیتوان بار آن را صرفاً بر دوش یک شهرداری انداخت، انتظار داریم مسئولان شهرستان ساوه و استان مرکزی با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و اعتبارات لازم را تخصیص دهند.
مطالبه برای تکمیل پروژههای عمرانی
رئیس شورای اسلامی شهر غرقآباد، تأکید کرد: با وجود پیشرفت برخی پروژههای عمرانی، شماری از طرحها همچنان به دلیل کمتوجهی مسئولان نیمهتمام باقی مانده و این امر موجب نارضایتی شهروندان شده است که شورای شهر بر پیگیری مستمر و تأمین اعتبارات لازم تأکید دارد تا خدمات مطلوبتری به مردم ارائه شود.
