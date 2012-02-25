ارتقای سرانه مطالعه کتاب با کاهش آسیبهای اجتماعی رابطه مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تذرو پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب هرمزگان گفت: نسبت یک جامعه پویا و بالنده که آسیبهای اجتماعی آن در پایین تر حد باشد با سرانه مطالعه و کتاب و افراد کتابخوان رابطه مستقیم دارد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه مطالعه و کسب دانش در اسلام، تصریح کرد: دین مبین اسلام در باب اهمیت دانش که بستر آن نیز کتاب است چنان توصیه و سفارش دارد که دریک جمله می توان گفت اسلام دین دانش و آگاهی است.

وی اضافه کرد: دراثبات این نکته نیز می توان به طلوع اسلام اشاره کرد که اولین کلامی که از سوی خداوند متعال برقلب نازنین پیامبر نازل شد امر به خواندن بود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری در ادامه یادآورشد: توصیه بزرگان دین به کسب علم و دانش تاجایی است که رسول مکرم اسلام(ص) درباب کسب دانش، فراگیری آن را توصیه کردند هرچند در دوردست ترین نقاط باشد.

تذرو بیان داشت: خوشبختانه در ایران اسلامی جایگاه کسب دانش با تمسک به آیات و روایات نورانی اسلام بسیار رفیع است و ایرانیان همواره در این عرصه صاحب نام بوده اند.

وی همچنین گفت: البته برابرآمارهای موجود سرانه مطالعه در کشور رضایت بخش نیست و باید توجه بیشتری در این راستا مبذول شود.

وی در ادامه با اشاره به برپایی نهمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان، عنوان کرد: نمایشگاه کتاب به عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه فرهنگی اقدام بسیار ارزشمندی است زیرا با شرایط وتخفیف مناسب فرصت بهره مندی اقشار مختلف از موهبت کتاب را فراهم می کند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد: هرچه در این راستا سرمایه گذاری شود و کتاب به عنوان جزء لاینفک زندگی شهروندان قرار گیرد آثار و برکات آن متوجه همه بخش ها خواهد شد.