قهرمانی فولاد ماهان سپاهان در مسابقات تیراندازی با کمان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ تیر اندازی با کمان داخل سالن کشور با قهرمانی مقتدرانه فولاد ماهان سپاهان به پایان رسید.

دور برگشت این مسابقات روز جمعه در سالن آتش نشانی اصفهان بر گزار گردید که در پایان تیم فولاد ماهان در هر سه رشته ریکرو آقایان،کامپوند آقایان و ریکرو بانوان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

این مسابقات با شرکت تیم های فولاد ماهان سپاهان،مرکز علمی کاربردی ،علوم پزشکی گیلان،نفت امیدیه و هئیت زنجان برگزار شد.

دعوت از پنج بازیکن نونهال فولاد ماهان برای حضور در تیم ملی بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج بازیکن نونهال باشگاه فولاد ماهان سپاهان برای حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال نونهالان کشور به اردوی تیم ملی فرا خوانده شدند.

از سوی مربیان تیم ملی بسکتبال نونهالان کشورمان پنج بازیکن تیم نونهالان فولاد ماهان به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.

بهزاد شاه علی،مهران بابایی نیا،شایان بانی نسب،سپهر نایبی و رضا ترکان نفرات دعوت شده از باشگاه فولاد ماهان به تیم ملی نونهالان کشورمان محسوب می شوند

اردوی تیم ملی نونهالان بسکتبال کشورمان از روز چهار شنبه دهم اسفند ماه تا روز جمعه دوازدهم اسفند در محل سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزارخواهد شد.

نائب قهرمانی فولاد ماهان در لیگ برتر بسکتبال بانوان

تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان سپاهان به مقام نائب قهرمانی لیگ برتر بانوان کشور رسید.

سپاهان تیم بسکتبال بانوان فولاد ماهان به مقام نایب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور دست یافت.

تیم فولاد ماهان سپاهان که یکی از بختهای مسلم قهرمانی در این مسابقات محسوب می شد در نهایت با توجه به مصدومیت معصومه اسماعیل زاده یکی از بهترین بازیکنان این فصل از رقابتها به مقام نایب قهرمانی رسید.

فولاد ماهان سپاهان در فصل گذشته رقابتها به مقام سومی مسابقات لیگ برتر دست یافته بود.