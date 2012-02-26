پرچم خودکفایی ایران اسلامی در دست مهندسان جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز مهندسی در دانشگاه تبریز، با بیان اینکه آثار دست مهندسان نشانه‌ای از برتری و توانایی ایرانیان است، افزود: سهم و نقش مهندسان جوان کشور در عرصه‌های مختلف علم و فناوری به ویژه در عرصه هوافضا و انرژی هسته‌ای مشت کوبنده‌ای است به دهان کسانی که اعتلا و عظمت ایران اسلامی را بر نمی‌تابند.



وی گفت: امروز شاهد تلاش مهندسان گمنامی هستیم که خدمات آنها درجای جای استان و در دورافتاده‌ترین نقاط احساس می‌شود و باید قدردان این تلاش باشیم.



علیرضابیگی ادامه داد: پشتوانه مهندسان و دانشمندان جوان کشور آرمانهای انقلابی و اعتقادی است که به واسطه آن توانسته‌اند کارهای بسیار بزرگی را به سرانجام برسانند.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حادثه ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، تصریح کرد: این ترورها ذلیلانه‌ترین و پست‌ترین کاری بود که نظام سلطه می‌توانست انجام دهد و ما بعد از این حادثه ذلت نظام سلطه را با همه وجود درک می‌کنیم.



وی افزود: شهادت دانشمندان هسته‌ای نشانه عظمت آنها بود که فریفته دنیا نشدند و روی دانسته‌های خود پافشاری کرده و افتخار آفریدند.



علیرضابیگی با بیان اینکه پرونده نظام سلطه مملو از جنایت‌هایی است که برای روسیاهی او کفایت می‌کند، تاکید کرد: مسیر تعالی ملت ایران مسیری بی‌بازگشت است و این ملت به برکت توانایی مبتنی بر باورهای انقلاب، مسیر پیشرفت خود را پرشتاب‌تر طی خواهد کرد.



استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نامگذاری روز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز مهندسی گفت: خواجه نصیر به عنوان یک دانشمند و نماد مهندسی، جایگاه ویژه‌ای در تمدن ایران اسلامی به ویژه در سرزمین آذربایجان دارد و آثار او پرچم شناسایی شهری مثل مراغه است.



وی کتابخانه و رصدخانه خواجه نصیر در مراغه را از نمادهای تمدن ایرانی اسلامی دانست و افزود: برجستگی شخصیت خواجه نصیر به ظهور او در دوران حمله مغول برمی‌گردد چرا که این شخصیت بزرگ در آن شرایط تا این اندازه اثرگذاری داشته و توانسته حمله مغول را تبدیل به یک فرصت برای تمدن ایرانی اسلامی کند.



علیرضابیگی در ادامه از برگزاری جشنواره ربع رشیدی در تبریز خبر داد و گفت: ربع رشیدی حکایت پیشتازی آذربایجان در عرصه علم و دانش است و مصمم هستیم با برگزاری این جشنواره با محوریت فناوری‌های نو، نام ربع رشیدی را در خاطره‌ها زنده کنیم.



استاندار آذربایجان شرقی از نمایشگاهی که به مناسبت روز مهندسی در حاشیه مراسم بزرگداشت این روز در دانشگاه تبریز ترتیب یافته بود بازدید کرد.