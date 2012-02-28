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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

اعتصاب سراسر هند را فرا گرفت/ مسافران همچنان سرگردان هستند

اعتصاب سراسر هند را فرا گرفت/ مسافران همچنان سرگردان هستند

اعتصاب اتحادیه های کارگری در سراسر هند در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی باعث اختلال در حمل و عمومی و سرگردانی هزاران مسافران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، درخواست اتحادیه های کارگری برای یک اعتصاب عمومی در سراسر هند در اعتراض به نرخ بالای تورم و شرایط نابسامان کار سبب شد تا امروز سه شنبه بانکها در این کشور تعطیل شده و اختلال در حمل و عمومی باعث سرگردانی مسافران شود.

بر این اساس، میلیونها کارگر متعلق به 11 اتحادیه کارگری به معترضان پیوسته و با بستن مغازه ها اعتراض خود را به اوضاع نابسامان اقتصادی نشان دادند.

پیشتر در پی اعتصاب شش هزار و 400 پزشک در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی و دستمزدها، بیش از 60 بیمار در شهر "راجستان" در شمال هندوستان جان خود را از دست دادند.

پزشکان خواستار بهبود شرایط کاری خود هستند و در جریان این اعتصاب بیش از 410 پزشک بازداشت شدند.

گفته می شود که پزشکان دولتی هند با دارا بودن 15 یا 16 سال سابقه ماهانه 720 دلار دریافت می کنند و با وجود ارتقای مقام پزشکان پس از شش یا حداکثر 18 سال فعالیت، اما حدود 264 پزشک دولتی هستند که در سالهای اخیر مقامشان افزایش نیافته است.
 

کد مطلب 1546630

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